Prueba estos trucos para hidratar los rizos sin lavar tu cabello

El pelo rizado necesita muchos cuidados, más que los pelos lisos. Definir los rizos, evitar el frizz, la resequedad y un encrespado que no deseas es todo un reto y para eso necesitas técnica y productos especiales.

Hay días en los que solo queda la opción de recogerlo, y en los que no hay tiempo de lavarlo y arreglarlo y para eso, necesitas una rutina para solucionar que tu pelo igual se vea sao y agradable sin tener que dedicarle toda una mañana.

Para eso te recomendamos que busques productos con algunas características especiales, tú escoges tu marca favorita.

Humedece tu pelo antes de aplicar cualquier producto

El primer truco es humedecer, no mojar, tu pelo antes de aplicar algún producto. Antes de poner cremas, tu pelo agradecerá que uses un spray con agua antes, y lo humedezcas para que cuando pongas tu producto se absorba más y mejor. Además, la mayoría requieren secador, y esto hará que no se reseque demasiado.

Aplica keratina en spray

Hay muchas marcas que hoy en día han sacado este producto, evitando las cremas y espumas que pueden dejar el pelo “apelmazado”. Esto es ideal para pelos secos, reactiva el brillo, la elasticidad de los rizos y ayuda a desenredar.

Usa tratamientos de hidratación de dos pasos

Los tratamientos de dos pasos ya existen, son los que usan el hidratante que define e hidrata la melena, y en un segundo paso se agrega el “booster” de los rizos. Es lo que les da volumen y brillo. Puedes usar esto después del spray con agua.

Usa sérums o sueros para el encrespamiento

Si te agradan los geles y las cremas, hay serums que producen el mismo efecto fijador sin necesidad de aplicar demasiada densidad a tu pelo y también te evitan la lavada. Por lo general ayudan a reparar el pelo dañado y seco.

Usa productos con aloe

El aloe repara todo, la piel, el pelo, tu cuerpo por dentro. El aloe para tus rizos también será un aliado pues devolverá el brillo a un cabello opaco y, además, lo hidratará. Si tienes el pelo muy seco sus ingredientes naturales lo reconstruirán y tus rizos volverán a ser sedosos y brillantes.

Al final, siempre usa secador con termoprotector

Para fijar estos productos es bueno el calor, siempre y cuando te fijes que lleven termoprotector, o uses el spray de agua que protegerá tu pelo de la resequedad.

