¿Qué diferencia hay entre Alta Costura y Ready to Wear?

Hay algunos conceptos importantes a conocer si estás interesada o interesado en el mundo de la moda, por ejemplo, la Alta Costura y el Ready to Wear, también conocido Prêt à porter en francés. Vale tener presente que en estos momentos se está adelantando la Semana de la Moda de la Alta Costura en París, entonces muchos se preguntan qué quiere decir esto y qué diferencia tiene con las otras semanas de la moda que se llevan en la capital francesa.

Para empezar, estos sistemas aplican a la moda de lujo, sin embargo, no todas las marcas tienen una línea de alta costura, muchos pensarían que firmas como Prada, Gucci, Louis Vuitton, tienen productos bajo esta categoría, pero en realidad no es así. La distinción o comparación se hace contra el término Ready to Wear y continuación te contamos cuáles son las diferencias principales.

¿Qué es la Alta Costura?

En la cultura pop se puede utilizar este término vagamente, pero en realidad se trata de una institución instaurada en Francia siglos atrás, cuando los vestidos de la alta sociedad eran, prácticamente, considerados una obra de arte, o un trabajo artesanal minucioso.

El término original en el idioma es Haute Couture, que literalmente significaría alta confección. Su historia data de finales de monarquía francesa, cuando la diseñadora de modas francesa, Rose Bertin, tenía como su clienta más famosa a nada más y nada menos que la reina consorte, María Antonieta. Su obra se destacaba por ser de tanto refinamiento que volvió a París el epicentro de la moda mundial en ese momento, entonces las demás ciudades trataban de emular lo que sucedía allí.

Pero el padre la alta costura es considerado Charles Frederick Worth, que curiosamente es un inglés, él abrió el primer salón de modas en París en el año 1858, que luego fue seguido por diseñadores de gran nombre como Coco Chanel, Yves Saint Laurent, Elsa Schiaparelli, Cristóbal o Hubert de Givenchy.

Charles es a quien se le acredita formar la Cámara Sindical de la Alta Costura, una institución que sigue en pie actualmente. Esta cámara se encargó de organizar los criterios desde de 1945, luego se actualizaron en 1992, los cuales deben seguir todas las marcas que pretendan llevar esta etiqueta.

Entre los requerimientos están que las prendas deben ser elaboradas a medida para clientes privados, una o más pruebas, debe tener un taller en París con más de veinte empleados a tiempo completo, cada temporada la colección de mostrar como mínimo cincuenta diseños originales, presentados al público en enero y en julio.

Para ser más claros, la alta costura es sobre diseños exclusivos, hechos principalmente a mano con materiales de lujo, confección de artesanía, diseños que llegan a ser comparados con el arte, además, un solo diseño es usado por solo una persona en el mundo, prácticamente.

Actualmente se dice que la alta costura puede ser un concepto mandado a recoger, ya que para 1946 existían 106 casas que trabajaban con estos parámetros, mientras que en la actualidad son muy pocas, entre ellas Schiaparelli, Christian Dior, Chanel, Valentino, Giorgio Armani Privé, entre otras.

Un vestido de Chanel necesita seis personas elaborando una sola prenda, que puede tardar 6000 horas, además, la marca necesita de 120 costureras de planta.

¿Qué hay del Ready-to-Wear?

Prêt à porter significa literalmente listo para llevar, el término fue acuñado por el diseñador Pierre Cardin en la década de 1950, y diez años después fue seguido por Yves Saint Laurent, con el propósito de democratizar un poco más la moda de lujo y que llegaran a un público más amplio, aunque en su momento fue mal visto por algunos diseñadores de la época.

La ropa que va bajo está categoría está elaborada industrialmente, en comparación a la alta costura, es decir, su producción es mucho más masiva, los materiales son un poco más económicos y hay tallaje (S,M,L). Por otro lado, pueden ser de uso casual y formal. Algunas marcas pueden ser Prada, Gucci, Óscar de la Renta, Versace, Marc Jacobs, Loewe y más.