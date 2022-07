Megan Fox enseña a cómo llevar los tonos neón

Megan Fox ha vuelto a ser una it girl, tal y como era hace más de diez años cuando se estrenaron las primeras películas de ‘Transformers’ de Michael Bay. Ella ha traído de vuelta el estilo sexy que muchas y muchos desean probar para apostarle a la desinhibición.

También te puede interesar: Delineado invisible, un truco de maquillaje para parpados caídos

Aquí encuentras más contenido como este

En los últimos meses, la actriz ha mostrado varios conjuntos que se han vuelto tendencia en redes sociales y en la vida real, muy al estilo “hot girl summer (chica sexy de verano)”, especialmente ahora que en el hemisferio norte están pasando por los meses más calientes del año.

Y la estadounidense no para, recientemente se dejó ver con otro look que ya muchas quieren copiar, se trata de una pinta en neón total, una temática de color que puede resultar temible para algunos.

Las elecciones de Megan Fox estuvieron compuestas por un crop top de cuello halter y unos pantalones de tiro alto y bota ancha, todo en un verde fluorescente.

La protagonista de ‘Jennifer’s Body’ acompañó su elección con accesorios de mismo tono, además de agregar un clutch en un matiz lima ácido. En cuanto al calzado, ella se decidió por unas plataformas nude de tacón alto.

Además: Secar el pelo al aire, una de las tendencias capilares más fuertes del año

Megan Fox se vistió de Barbie

Antes de esta fantasía en verde, Fox nos deleitó con la tendencia más fuerte del momento, es decir, el Barbie Core. Para el estreno del documental de su prometido Machine Gun Kelly, ‘Life in Pink’, ella se dejó ver con dos atuendos en color rosa chicle, un vestido ceñido y otro metalizado en dos piezas, ambos looks destacaron la envidiable figura de la estrella de Hollywood.

Para esa ocasión, la intérprete dejó de lado su característica melena oscura y probó una peluca con puntas onduladas en oro rosa, causando sensación inmediata en las redes, sin embargo, el estilo le duró una semana.

Para tener presente, Megan Fox mencionó en una entrevista, a principios de año, que su actual novio la ha apoyado en el proceso de aceptar su estilo personal.

“Antes de ser famosa todos los que me conocían sabían que yo siempre usaba alguna prenda loca y todos me decían: ‘te vistes raro’. Y no fue hasta que fui moldeada y tuve que vestirme de cierta manera para renunciar a eso”, recordó.

“Y estar con él, obviamente, él es ligeramente excéntrico en la forma que viste y eso me libró a expresarme a mí misma más. Y me ayudó a conectarme con Maeve Reilly, mi estilista”, añadió Fox.