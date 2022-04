Sofía Vergara cambió de look, ¿nueva tendencia de moda en el cabello?

Sofía Vergara asegura estar encantada de haber encontrado en Netflix para ayudarnos a llevar la historia de Griselda Blanco a la pantalla. Foto: Cortesía

Sin lugar a duda Sofía Vergara impone tendencias de acuerdo con sus curvas. Ella es una de las actrices de Hollywood que más se destaca, no solo por su figura sino por los diseños que decide usar.

Vergara, ha sobresalido por mantener un estilo definido. Llevando estilos sofisticados y conservadores, ha hecho que los diseñadores y estilistas giren en torno a ese gusto, sin embargo, este año decidió cambiarlo de forma radical.

A través de sus redes sociales, la actriz de Modern Family compartió una publicación luciendo una melena lacia en color azul con algunos reflejos platinados.

‘La toti’ también explicó que su nuevo look había sido una inspiración de Karol G, ya que la paisa ha permanecido por varios meses con el color azul en su cabello.

Por el momento, no se sabe si este cambio haga parte de algún proyecto televisivo o sea un look pasajero. Por el momento, la imagen ya lleva más de 500 mil me gusta y miles de comentarios alabando su belleza.

‘’Wow el color resalta tu tono de piel, te ves hermosa’'; ‘’Preciosa se queda corto, el tono azul se te ve espectacular’'; ‘’Te quitaste años de encima, la verdad te ves más joven’'; ‘’No imaginé verte con un tono así, te ves demasiado churra con ese color’'; ‘’Sofi estás preciosa, el color te queda perfecto’'; ‘’Te ilumina más ese color, se te ve un rostro más iluminado’'; ‘’Espero este estilo no tenga que ver con una serie o peli, se te ve muy bien’'; ‘’Ufff es una bomba sexy. Te ves increíble’'; ‘’De verla ya me dieron ganas de hacérmelo, todo el mundo se lo está haciendo’'; ‘’Honestamente, no puedo distinguir entre tus fotos del pasado y ahora. Te ves preciosa’', fueron algunos comentarios.

¿Nueva tendencia?

Aunque para muchas mujeres, tener el cabello con algún color fuerte o diferente es muy arriesgado, para otras es ideal. La tendencia de llevar el pelo color azul va creciendo cada vez más, sin importar el color de piel.

Los ‘azules marinos’, son los que han venido cogiendo más fuerza bien sea en tonos azul profundo o turquesa.

El colorista Josh Wood le dijo a la revista Vogue México que ‘’este color azul viene a ser la respuesta a los tonos rosa y rojos que muchos intentaron durante el año pasado en la cuarentena’'.

Por su parte, Alex Brownsell, cofundadora y directora creativa del estudio Bleach London aseguró: ‘’Ahora pienso que la gente está más segura de experimentar y expresarse tras salir de la cuarentena’'.