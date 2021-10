En entrevista con la Revista Cromos, para la diseñadora barranquillera esta colección es una nueva apuesta inspirada en todos los momentos de fe que vivió durante la pandemia y que le hicieron sacar los tesoros más valiosos que tenía escondidos y aún no lo sabía.

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Te puede interesar leer: ¿Sabías que estos son los 4 signos zodiacales más elegantes?

Libélula significa renacer, sabiduría, fortaleza, belleza, naturaleza y libertad, que es lo que quiere transmitir en sus prendas donde intervienen artesanas de las ciudad de Cartagena y orfebres caleños quienes incrustan joyas a las prendas tejidas a mano.

“A las artesanas cartageneras las he involucrado en mi sueño durante tantos años y siento esa felicidad, que realmente es mi felicidad porque siento que de algo está sirviendo mi paso por esta vida y es dibujar una sonrisa en ellas, porque se sienten de alguna forma importantes, que alguien las tiene en cuenta y de verdad creo que es una parte que las va llevando a un nivel distinto de vida, de conciencia y de amor propio”, comentó Belissa.

Este año la diseñadora cumple 20 años de empezar en esta labor, su trabajo es enriquecida al llevar alegría a través de sus prendas hechas a mano y que en ese proceso de elaboración de prendas involucra a hombres y mujeres.

Puedes leer: La joyería colombiana no deja de brillar en tiempos de pandemia

“A mis artesanas las he conocido a través del voz a voz o por otras personas que me apoyan y les digo que quiero involucrar en las prendas el tema manual, que sean tejidos a mano, bordados e incrustar joyería; y así la una me presenta a la otra y cuando ya me doy cuenta de que se convierte en una bola de nieve brillante y cada una va conformando sus grupos, entrega las prendas, recoge, vigila que todo esté bien y que sea todo como yo lo pedí”, comentó la diseñadora para la Revista Cromos.

El principal objetivo de Carmen Belissa es eliminar el tema de las desigualdades, quiere que sus artesanas se sientan iguales, ofreciéndoles una oportunidad de intervenir sus prendas, de que se involucren en sus sueños a través de todas sus colecciones.

“No solo las he ayudado y siento como crecen, veo que cambian su posición social, familiar y económica, y eso para mí es lo más gratificante”, señaló la barranquillera.

Piezas exóticas e innovadoras Carmen Belissa

En cuanto al tiempo de elaboración de una prenda siempre depende al proceso de intervención con materiales muy elaborados, es el caso de las piedras, los bordados, los flecos o boleros, pero realmente para que una prenda esté lista a mano se puede demorar hasta 20 días. No es un proceso fácil, porque no solo involucra la parte humana y de empoderamiento de la mujer, sino que la hace única y especial.

“Para el tema de tejido usamos muchos hilos, a veces utilizamos bastantes piedras y diferentes tipos de bordados que involucran flecos o moritas y cosas que van resultando, porque este es un proceso que las prendas se van llevando paso a paso y se van presentando, les envío siempre las prendas elaboras para que ellas las intervengan allá y luego son enviadas de nuevo a mis manos”, comenta la diseñadora.

Puedes ver: Juan Pablo Socarrás y 50 artesanas colombianas presentan ‘Historias hechas a mano’

En cuanto a los orfebres de Cali, Carmen llegó a ellos gracias a una amiga en común que confecciona en la sucursal del cielo, al tener la idea de incrustarle joyería a los vestidos de baño, pero no sabía cómo se veían en sus prendas

“La joyería tiene baño en oro para que no se pele, es hecha a mano y no van incrustadas en las prendas, las prendas vienen adecuadas o pensadas para que sea la prenda la que se adapte a la joya, por eso realmente la que manda como va a quedar la prenda, bien sea en un vestido largo o corto o en los enterizos o los vestido de baño, lo dicta es la joya”.

En las prendas de la diseñadora, la joya tiene unos pasadores por donde se fijan las prendas y además una joya nunca es igual a la otra, porque las piedras son naturales y al ser naturales cada una tiene forma distinta, lo cual hace que, al engaste de la piedra al metal, de una forma diferente, así los consumidores tendrán una pieza única en sus manos.

La idea de fusionar prenda hechas a mano o involucrar a varias personas, es para brindar una prenda única y diferente, que la valore como un tesoro. “Lo que más me interesa es involucrar a Colombia en una sola prenda, porque eso me llena de orgullo”, concluye Belissa.