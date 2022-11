Tras polémica en Catar, Maluma sorprendió con nuevo look ¿Qué se hizo?

Desde que se anunció el mundial de Catar ha dado de qué hablar y en medio de ello Maluma también hizo parte de la polémica.

Aunque varios artistas que estaban invitados para inauguración como Shakira y Dua Lipa cancelaron su participación, el paisa decidió hacer parte de este polémico evento deportivo y las críticas le llovieron.

Maluma y su cambio de look

El artista paisa no dejó que los malos comentarios lo abrumaran, pues señaló que decidió asistir a la inauguración del Mundial de Qatar para cumplir con trabajo y una agenda.

Adicional, después de que en redes fue tendencia por varios días debido a su polémica entrevista, ahora Maluma es tendencia por motivos de estilo, pues decidió cambiarse el pelo.

El intérprete de ‘Junio’ dejó atrás el impase en Qatar y en su más reciente publicación mostró un nuevo look que lo caracteriza y luce exactamente como su personalidad.

“Desde hoy llámenme Don Juan”, fueron las palabras con las que acompañó el carrete de imágenes. Allí exhibió con orgullo su nuevo peinado, pues se hizo una serie de trenzas con las que luce muy sexy.

Ante ello, las reacciones de sus seguidores no se dieron a esperar y en varios comentarios alabaron su nuevo estilo: “Le luce demasiado, esos buenos genes de Maluma son innegables”; “Demasiado guapo ese estilo me encanta”; “Maluma nunca decepciona, siempre sabe perfecto lo que le queda bien”; “Papi Juancho por siempre, es un tipo muy churro”; “Este estilo le luce mucho, no a todos se nos ven bien las trenzas”, fueron algunos que se destacaron.

Parece que todo este cambio es con miras a un nuevo trabajo discográfico en el que se encuentra trabajando y que espera publicar muy pronto.

“En los últimos 10 años estaba de lleno en mi marca, Maluma, y había descuidado un poco a esa persona detrás del escenario, a Juan Luis. Este año me ayudó a crecer mucho, a llegar a un equilibrio, a un balance. El año pasado me pasó que me sentía agotado en noviembre, decía ‘no quiero seguir más’, pero este año no quiero que se acabe, quiero seguir trabajando, me siento lleno de energía y estoy listo para lo que se venga”, dijo el cantante en una entrevista para un medio nacional.

¿Qué pasó en Qatar?

El viernes 18 de noviembre, El cantante colombiano abandonó una entrevista con la cadena pública israelí al ser interrogado por el periodista Kan Moav Vardi sobre su participación en el torneo a pesar de las violaciones de los Derechos Humanos por parte de las leyes del país catarí.

En el video difundido por la cuenta @kann_news se ve al periodista preguntarle al colombiano de su compatriota Shakira y la cantante Dua Lipa quienes expresaron su negación para participar en el evento deportivo.

“Sí, pero es algo que no puedo resolver. Solo he venido a disfrutar de la vida, a disfrutar del fútbol y de la fiesta del fútbol”, le contestó Maluma a la cadena pública Kan.

“No es algo en lo que tenga que estar involucrado. Estoy aquí disfrutando de mi música y de la hermosa vida, jugando al fútbol también”, también comentó el paisa.

A lo que el periodista israelí no le convenció su respuesta y empezó a interrogarlo de nuevo sobre el tema. Maluma lo interrumpió diciendo: “¿Tengo que contestar esto?”.

Acto seguido, Maluma se levantó de su asiento y le dijo al reportero: “Eres un maleducado”- A lo que el periodista Kan Moav Vardi le responde “¿Cuál es el problema, Maluma?”.