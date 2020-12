Trendy Looks del 2020 para una navidad perfecta

La navidad y la bienvenida a un nuevo año serán diferentes, pero no por eso dejará de ser especial. A pesar de no haber grandes eventos, verse y sentirse trendy con el outfit y el maquillaje adecuados para las festividades ayudará a hacer de este tiempo una fecha perfecta.

Es por esto que Yanbal ha identificado las tendencias para este último mes del 2020 y hablará de los must de esta época decembrina. “Seguimos atravesando una situación que nos puso aprueba a todos, pero hoy la invitación es para vivir y experimentar estas fechas especiales en una nueva normalidad, por eso en esta época de fin de año debemos divertirnos con nuestros outfits, arriesgarnos con los colores, con nuevos delineados, tonos de labiales y joyería única para crear una Navidad perfecta. Queremos inspirar a los colombianos, empoderarlos y resaltar la belleza latina que todos tenemos, motivando a las personas a crear una navidad junto a sus familias de manera física o digital inolvidable” Resaltó Alejandra Alzate Brand Manager de Maquillaje.

Tres looks en tendencia para navidad.

1. Para los colombianos, una de las fechas más especiales es la víspera de navidad celebrada la noche del 24 de diciembre, y por todo lo que se debe hacer, la mejor recomendación para un outfit perfecto será un estilo chill con colores básicos, donde la joyería sea ese toque de brillo indispensable en esta noche. Sin embargo, una piel saludable y luminosa, acompañada de sombras color nude y varias capas de pestañina serán los protagonistas sin lugar a dudas. No nos podemos olvidar de los labios, y los tonos rojizos, seguirán en tendencia en esta navidad. Por otro lado el cabello recogido con algunas ondas sutiles, dejarán ver la joyería delicada y dorada, un must para darle brillo a la noche que complementen los tonos básicos de la ropa. ¡Sin pensarlo dos veces, este look también funciona perfecto, incluso, para un almuerzo con amigos el 25 de diciembre!

2. Para la noche del 24, el maquillaje enfocado en las cejas y ojos se ha convertido en tendencia en este último año y, sin duda, seguirán vigentes durante los siguientes meses. Los colores tierra o incluso los ahumados con tonos oscuros para los ojos, crearán una mirada más atrevida y dramática, sin olvidarnos de varias capas de pestañina para darle un toque chic y moderno al look. Si han escuchado que las cejas ahora están más de moda que nunca y que son el marco del rostro, la tendencia de las cejas laminadas hará que tu maquillaje se potencialice, logrando unas cejas más pobladas y gruesas que combinarán perfectamente con las sombras de los ojos, Por último y muy importante, una piel hidratada y sellada teniendo un acabado mate, acompañado de un lip gloss y de joyería arriesgada tono plateada, te hará el centro de atención de la noche.

3. La última noche se debe despedir brillando, así que un look de fiesta siempre será una excelente opción para este fin de año, un outfit con colores dorados o plateados que vayan hacia lo glamuroso, mientras el maquillaje tomará protagonismo en los ojos, con un delineado foxy eye y pestañas muy expresivas que abran la mirada. Este maquillaje se llevará toda la atención en los ojos, pero lo complementarán labios delineados y con tonos nude, una piel glowy y joyería sutil, ya que el toque de brillo estará en el outfit. Este será, un look fuerte, fashion, y muy femenino, perfecto para fotos y para vivir una época de manera digital