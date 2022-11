7 trucos para deshacerse de la cara cansada

La vida es dura, eso lo sabemos, pero no por eso tenemos que dejar que nuestro rostro o apariencia lo evidencia, porque no hay nada peor que esa pregunta: “¿Qué te pasa? No te ves bien”, seguro que no te hará ver ni sentirte mejor.

Entonces, para evitar esa cara cansada y de agotamiento, ten presente que hay varios trucos que pueden convertirse en las herramientas perfectas para engañar a cualquiera y lucir como si dormiste 12 horas, bebiste grandes cantidades de agua y te comes todas las frutas y verduras. Aquí van:

1. ¿Conoces la crioterapia?

Esta técnica es de gran ayuda, no necesariamente tienes que recurrir a un profesional, solo debes saber emplear el frío sobre tu rostro. Por ejemplo, puedes bañarte con agua fría, ponerte una mascarilla que hayas guardado por horas en la nevera, darte un ligero y muy suave masaje con un poco de hiel, o usar cualquier aparato de crioterapia.

Una opción es dejar la mascarilla en la nevera por varias horas y luego aplicar en el rostro. Foto: Pexel

Recuerda que emplear el frío sobre la piel ayuda a estimular la circulación sanguínea, también disminuye la inflamación y refresca la piel, atributos perfectos para deshacerse de todos esos signos del cansancio.

2. No te olvides de hidratar correctamente

Cuando la piel está realmente hidratada adquiere una apariencia luminosa de manera natural. La hidratación también tiene un efecto que rellena las pequeñas líneas de expresión y las arrugas, no las elimina, pero hace que se vean menos obvias.

Para dar un boost de hidratación puedes usar mascarillas con alto nivel de hidratación, luego puedes sellar el efecto con una crema o gel hidratante que sea ligero. Si no tienes tiempo para una mascarilla, escoge un suero o un aceite, recuerda tener presente qué tipo de piel tienes (mixta, grasa, seca). Asimismo, busca ingredientes clave, como la glicerina, el ácido hialurónico o la rosa mosqueta.

2. Masajear es clave

Luego de tu rutina de cuidado de la piel, con crema hidratante, protector solar, etc., puedes dar pasajes suaves con las puntas de tus dedos en movimientos ascendentes, esto ayuda a mejorar la estimulación. Si tienes alguna crema que sea bastante hidratante y densa, una mascarilla o parches de hidrogel, puedes masajear con un rodillo de jade o la popular gua sha, esto también hace que la complexión se “despierte”.

3. El corrector, tu mejor aliado

Para ese look fresco que tanto buscamos cuando sentimos cansancio, es mejor prescindir de la base, especialmente de las de alta cobertura. Mejor utiliza un corrector de una cobertura decente y aplica en zonas estratégicas, donde tengas manchitas, granitos, rosácea, cicatrices, ojeras, y todas esas cosas que deseamos cubrir, en vez de aplicar por, literalmente, toda la cara. Verás la gran diferencia en el resultado.

4. Polvos, no tan recomendables

Los polvos tradicionales, en especialmente los que son compactos, o las llamadas bases en polvo, pueden quitarle vida a la piel. Mejor utiliza todos los productos que sean cremosos o líquidos, dará un aspecto mucho más natural. Si tienes piel mixta o grasa, escoge unos polvos finos, preferiblemente sueltos, y aplica sobre esas zonas problemáticas con una brocha fluffy.

5. El poder de un buen rubor

Este producto de maquillaje te dejará con un rostro más cálido, lleno de vida y descanso, escoge un color que se adecúe a tu tono de piel, un rosa más frío si tus subtonos son fríos, un rosa más cálido, coral o naranja si tus subtonos son cálidos. Aplica sobre tus pómulos, en los parpados inferiores, un ligero toque sobre el puente de la nariz. Además, también ayudan a disimular las ojeras.

6. Iluminador, el toque final

Como mencionamos previamente, escoge productos que sean en crema o líquidos, un iluminador en esta fórmula y textura se verá mucho más natural y jugoso en comparación a los tradicionales en polvo. Esto te hará ver mucho más joven y como si hubieras pasado la mejor noche de sueño. Aplica sobre los puntos altos del rostro con ligeros toques.