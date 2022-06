Tyler Johnston, estilista de Victoria Beckham, habla del corte de pelo perfecto

El estilista hizo un recorrido por su historia. Foto: Schwarzkopf - Cortesía

Un corte de pelo tiene el poder de hacer sentir estupendamente bien o terriblemente mal a cualquiera, esa es su magia, ese es el toque de belleza que tiene en su capacidad y Tyler Johnston ha hecho una magistral carrera enfocándose en este potente accesorio.

Su cuna es Mánchester y eventualmente decidió mudarse a Londres, donde logró trabajar en Vidal Sassoon, uno de los centros de belleza más respetados a nivel mundial y más adelante se convirtió en director creativo del salón Knightsbridge.

Pero eso no es todo, Johnston ha tenido una excitante carrera en el mundo de la moda, su trabajado ha sido introducido en reconocidas revistas como Vogue, Vanitiry Fair, i-D, Pop, GQ, entre otras, así como para grandes fotógrafos de la talla de Steven Klein, Patrick Demarchelier, Aladsair McLellan o David Bailey.

Teniendo tremendo currículo, naturalmente también ha trabajado para celebridades de primera categoría, entre ellas, Victoria Beckham, Cate Blanchett, Lily Allen, Keira Knightly, entre otras.

Cromos conversó con Tyler Johnston,en la actualidad embajador global de Schwarzkopf Professional, para conocer un poco más de su historia y hablar también de las tendencias actuales en el mundo del pelo. Para empezar, el hairdresser recordó cómo fue que terminó metido en esta industria:

“La música y las mujeres, desde que tuve como catorce años me gustaba mucho la música, escuchaba a David Bowie y por ese tiempo había un movimiento, relacionado a la moda, the casuals, y todos los chicos tenían cierto peinado e ibas al peluquero una que otra semana, recuerdo sentarme, haciéndome el pelo, toda la vibra, la atmosfera de eso, viendo a gente muy cool, gente hermosa y escuchando música, en general toda la atmósfera y pensé: ‘esto me quedaría muy bien y empecé en peluquería cuando tenía catorce, como asistente, ponía champú a todos los clientes, barría el piso y empecé desde cero.

Siempre recuerdo estar en la sala del personal y mirando las revistas de moda, viendo todas las supermodelos en las portadas y dándome cuenta que hay un mundo de fotografía y sesiones de fotos, en ese punto me di cuenta que sabía que tenía que trabajar en un salón, que un día trabajaría con todas estas mujeres hermosas”.

El maestro también conversó en qué es lo que más le gusta de su trabajo y cómo la moda avanza aunque se siga inspirando en el pasado:

“Esa es la belleza de nuestro trabajo, estamos en un mundo en que la moda está cambiando rápidamente, hay ciertos tiempos, como los noventa, cuando regresaron los sesenta y los setenta, se encapsula cierto sentimiento en la moda y con los looks, creo que es realmente interesante cómo las cosas cambian y evolucionan, pero también miramos atrás a esos puntos de referencias, cuando trabajamos en moda o en belleza”.

Asimismo, Johnston recordó con mucho cariño su paso por Vidal Sassoon y el momento en el que decidió dar un paso hacia adelante y salir de la compañía:

“Fue increíble, yo todavía lo digo, no hay otra compañía que pueda enseñarle a los peluqueros esa filosofía, como ellos trabajan la estructura, no puedes vencerlos, para mí, da la base de lo que hago como peluquero, yo tuve mucha suerte de trabajar en Vidal Sassoon y me siento bendecido de haber sido uno de sus directores creativos, pero llegó un tiempo en el que me di cuenta de que necesitaba seguir adelante y dejar la compañía porque para mí era levantarme en el día y hacer lo mío, lo que yo quería hacer y cuál era mi visión, y para mí eso es más importante”.

Muchas personas y estilistas están en la búsqueda de un corte de pelo que se ajuste a cualquier personalidad y para eso es necesario encontrar un estilo atemporal, el británico explicó cómo lograr ese punto:

“Tiene que ser clásico, esas cosas fundamentales que aprendemos, esas formas clásicas, los cortes, lo básico que aprendemos cuando estamos en la escuela, para mí es importante que todo peluquero entienda eso, necesitas conocer las reglas antes de romperlas, definitivamente siento que lo clásico, lo fundamental es importante y desde ahí podemos hacerlo a nuestra manera y hacerlo más moderno o contemporáneo”.

A continuación, Tyler Johnston conversó sobre todo el significado que tiene para él haber trabajado con la ganadora del Óscar, Cate Blanchett:

“Ella es hermosa, es una dama muy propia, es una mujer fuerte, sabe lo que ella es, para mí, una de las mejores partes de mi trabajo es tener la fortuna de trabajar con celebridades y he trabajado con celebridades casi 25 años, cuando yo vivía en Mánchester o en Londres ese fue un punto de partida para mí y recuerdo a ese chico de catorce años en la sala del personal pensando en que eso era lo que quería hacer algún día y ahora eso es lo que hago y trabajar para esas celebridades es un gran trabajo”.

Por supuesto, era obligatorio hablar sobre su historia con Victoria Beckham, una estrella del pop, una estrella del diseño de modas y una estrella de la industria de belleza:

“Victoria es un ícono de la moda, he trabajado para los Beckhams por casi 25 años, con David y Victoria, ahora trabajo también con sus hijos, algo que es realmente divertido. Empecé a trabajar con Victoria cuando estaba en las Spice Girls y luego cuando empezó a trabajar en solitario, después empecé a trabajar con David, obviamente, ahora es como que trabajo con amigos”.

Por otro lado, Johnston hizo un llamado a las personas a que abracen un nuevo corte de pelo, teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 que arrasó en los últimos años a nivel mundial:

“Hemos atravesado tiempos difíciles en los últimos años y la gente va a los peluqueros para obtener ese servicio profesional en los salones y creo ahora la gente está lista para el corte, los cortes están de regreso, la gente está lista para el cambio, estuvieron en casa por mucho tiempo, dejando el pelo crecer, creo que lo que viene de tiempos como estos es que la gente se vuelve creativa y a partir de eso van a surgir muchas tendencias”.

Finalmente, Tyler Johnston conversó sobre cuáles son las opciones de corte de pelo que él recomienda para las próximas temporadas:

“Para las mujeres el pelo largo es algo importante, pero para mí creo que el pelo cada vez se lleva más corto, sobre los hombros, para mí es todo sobre las capas y la textura, pero el pelo largo es toda una declaración en América Latina, entonces recomiendo añadir capas, o flequillos largos, con texturas más modernas”.