Fotos | Kim Kardashian acusada de “destruir” el vestido de Marilyn Monroe

El pasado lunes 2 de mayo se celebró la gala del Met en Nueva York y sin duda los famosos asombraron con sus diseños. Lleno de glamour y moda, uno a uno fueron llegando los famosos con vestidos de los más reconocidos diseñadores.

Una de las invitadas que más se robó las cámaras fue Kim Kardashian. Acostumbrados a que siempre llega con algún vestido impresionante, esta vez logró sorprender a otros niveles.

¿Cómo quedó el vestido de Marilyn Monroe que uso Kim?

Drama, glamour y moda, esas son las palabras que encierran el “vestido del escándalo” que usó la empresaria en el Met Gala 2022. La historia se remonta a 1962 cuando el presidente John Fitzgerald Kennedy cumplió años.

El vestido de brillantes y tela delgada pasó a la historia después de que la rubia más adorada de Hollywood decidiera usarlo esa noche. La misma en la que le cantó el cumpleaños a Kennedy de forma muy sensual, un segundo momento de esa celebración que pasó a la historia.

Sin embargo, no todo fueron buenas noticias, pues un mes después de haberlo usado salieron a la luz los desperfectos que la más famosa de las Kardashian le habría provocado.

El Museo Ripley’s Believe or not, a cargo de la colección más grande de objetos pertenecientes a Marilyn Monroe, decidió mostrar en sus redes sociales los supuestos daños que Kim le habría causado al vestido después de lucirlo en la alfombra roja.

La preciosa pieza tenía un escote en uve que destacaba el busto de Monroe y por supuesto de la empresaria y llevaba bordados más de 6.000 cristales que emitían destellos con la luz de los flashes. Sin embargo, algunos de estos cristales se vieron removidos, debido a las destacadas curvas de la estadounidense.

Según lo conocido, el muse hizo el préstamo del vestido bajo estrictas condiciones de uso. Una de ellas era que la famosa no debía usar ningún tipo de crema para mancharlo, además, solo tenía permiso para llevarlo puesto mientras subía las escaleras del museo donde se realiza el MET y posar ante los fotógrafos. Después de todo esto, se lo tendría que cambiar por una réplica.

Daños al vestido

Según el dueño original de la pieza, Scott Fortner, es evidente que en la cerradura de la espalda la tela se movió debido a las curvas del cuerpo de Kim. Igualmente, en las imagenes se puede ver que algunos cristales ya no están y otros están colgando de un hilo.

Sobre el cierre, se nota que la tela que está unida a la cremallera se forzó un poco y por ende se ve más abierta esta zona del vestido. Aunque no quedó manchado ni con huecos, el vestido sí sufrió daños en esta zona del cuerpo, en la que por supuesto, Kim tiene más curvas que las de Monroe.

El precioso y elegante vestido estuvo basado en un boceto de Bob Mackie, quien era conocido como “el rey del bling”. Hasta donde se conoce, para elaborar la prenda se usaron 2.500 cristales que están cosidos a mano.

Durante una entrevista, el mismo diseñador señaló que después de haber realizado el boceto del vestido, no supo para qué lo quería la artista, sin embargo lo elaboró conforme sus indicaciones.

Con el pasar del tiempo, vio a Monroe en el periódico usando su diseño en uno de los momentos más icónicos de la historia. Por lo que cada centavo que pagó, valió la pena pues el traje costó mil 440 dólares y sin duda impresionó al público mientras le cantó el cumpleaños al mandatario.