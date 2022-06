Rebel Wilson asegura que encontró a su ‘princesa de Disney’ Foto: @rebelwilson

La estrella de “Pitch Perfect”, Rebel Wilson, confirmó que tras varios años de búsqueda en el amor, encontró su media naranja.

Puedes leer: Así fue la boda de Britney Spears con Sam Asghari ¡Hubo beso con Madonna!

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

La reconocida actriz quien ha sido noticia por su radical cambio físico ahora sorprende con un nuevo amor.

Cabe resaltar que Rebel Wilson ha hecho muchos personajes en la industria del cine y es una de las actrices más cotizadas.

Ella sorprendió con su pérdida de peso y dio a conocer que se sometió a una dieta y a rutinas de entrenamiento para lograrlo.

Ahora con su nueva figura se siente mejor y contó algunos detalles de su vida, entre esos, que algunos productores le ofrecieron cantidad de dinero para que no bajara de peso.

¿Quieres saber cuáles?

Aquí te contamos.

Rebel Wilson asegura que encontró a su ‘princesa de Disney’

En este mes de junio durante la celebración del Mes del Orgullo LGBTQ, la australiana Rebel Wilson dio a una gran noticia a sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram confirmó que ha encontrado a su nuevo amor y no se trata de un hombre, sino una mujer.

La actriz quien solo había salido públicamente con hombres, reveló que había estado buscando a su príncipe azul pero encontró a una princesa de Disney.

Te sugerimos: Johnny Depp estaría dispuesto a no cobrar los 10 millones de dólares a Amber Heard

“Pensé que estaba buscando un príncipe de Disney... pero tal vez lo que realmente necesitaba todo este tiempo era una princesa de Disney”, escribió la actriz australiana de 42 años.

Se trata del anuncio de su relación con Ramona Agruma, fundadora de Lemon Ve Limon, una reconocida marca de ropa que está en Los Ángeles.

La pareja de Rebel Wilson además es embajadora de la marca de joyería Bee Goddess.

Después de su publicación ambas han recibido el apoyo de sus seguidores y otras celebridades, entre ellas, Anna Kendrick, que escribió un comentario: “Las amo a ambas como loca”.

Antes de formalizar su nueva relación, la actriz había salido el heredero de Anheuser-Busch, Jacob Busch, pero esto no funcionó.

“Hubo momentos, no digo con todos mis ex, son geniales, pero hubo algunos momentos en los que probablemente estaba soportando lo que no debería. Así que se siente diferente estar en una relación realmente saludable”, dijo Rebel Wilson en una entrevista para People.

Leer también: Fotos | Así es la mansión de Shakira a la que se mudará tras separarse de Piqué