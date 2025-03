10 consejos para establecer límites en tu relación

Los límites mantienen la individualidad de cada persona. En las relaciones amorosas generan seguridad, respeto y armonía; ayudan a mantener el bienestar emocional y tener una relación sana.

La psicóloga Sandra Herrera compartió para el canal de CityTV los límites que deben tener las parejas para evitar problemas. Aquí se los compartimos:

Una buena comunicación y respeto ayudan a establecer los límites que queremos tener en nuestra relación sentimental. Fotografía por: pixabay

Cuida el pasado: Muchas personas no aceptan el pasado de su pareja, indagan en el ayer y juzgan el presente.

Hay que saber qué se cuenta y que no, a medida que crece la confianza se puede ir preguntando, pero como dice el refrán: “No hagas preguntas si no quieres saber la respuesta”.

Hay temas relevantes que se deben y pueden contar, pero no de inicio; si las cosas se van dando, se va diciendo lo que realmente interesa y puede ser constructivo para la relación. “No seas un libro abierto” dice Herrera.

Si quieres compartir tu pasado, no lo hagas al detalle, no es necesario.

Conoce tu límite de recepción: Aprende a conocerte a ti mismo, de saber hasta qué punto escuchar la información y hasta dónde aceptarla; si consideras buena idea o no seguir con esa persona. No pierdas la individualidad: No dejes que tu pareja decida por ti. Tú decides qué te pones, qué decir o que no, porque puede generar una dependencia afectiva. Lleguen a acuerdos: Si hay algo que no te gusta de tu compañero o compañera, háblalo, díselo para que no haya molestias más adelante. Pon límites desde el inicio: En muchas relaciones los límites se establecen en el transcurso de la misma. La psicóloga Herrera recomienda conversarlos desde el inicio de la relación, así ambos deciden si continúan, a qué acuerdos llegar y si los aceptan o no.

“Lo que pasa es que en la etapa del enamoramiento negamos nuestra esencia, no hay que ser libro abierto, pero tampoco tan reservados emocionalmente”, comenta Herrera.

Evitar “malacostumbrar”: Aquí el límite de acuerdos aplica mucho, por ejemplo, llega el fin de semana y tu pareja quiere visitar a sus padres. Perfecto, vayan, pero que tampoco sea todos los fines de semana o cada que uno de los quiera.

Se pueden rotar los fines de semana para hacer esas visitas o invitarlos a tu hogar.

Lleguen a un acuerdo de qué hacer cada fin de semana, cada cuánto visitarlos, a dónde ir, ya que puede convertirse en algo rutinario y cansar la relación. También es esencial que cada uno tenga espacios a solas o con amigos. No deben ir siempre juntos para arriba y para abajo.

No dejes a un lado tu esencia: Por complacer a la pareja, uno deja su personalidad y forma de ser a un lado.

Por ejemplo, todos los sábados después de trabajar solías jugar futbol con tus compañeros de trabajo, pero a tu pareja no le gusta, entonces dejas de hacerlo. No , háblenlo y lleguen a un acuerdo: Cada cuánto ir a jugar o que tu propia pareja se anime y te acompañe a disfrutar del juego.

La privacidad del celular: “El celular es como el cepillo de dientes”, dice Herrera. “El que busca encuentra”. Si tienes dudas respecto a tu pareja, antes de violar el límite de privacidad, mejor pregúntale, hablen. Aprende a decir NO: Tanto en la parte íntima como en la toma de decisiones.

Si no te sientes cómodo o simplemente no tienes deseo sexual, dile NO. Lo mismo para momentos en que tu pareja quiera hacer algo, pero a ti no te llama la atención, no siempre tienes que ser complaciente por miedo a perderlo.

Si quiere ir a visitar a un familiar, pero tú no, díselo.

Expresar lo que sientes: Con respeto, dile lo que piensas o sientes.

Puede ser tomando un café o en un parque para cambiar de ambiente, sentirse más en confianza y cómodos.