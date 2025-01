3 cosas que más enamoran a los hombres al tener sexo por primera vez con una mujer

El primer encuentro sexual entre una pareja siempre está cargado de expectativas. Para las mujeres, es un momento que suele planearse con detalle, desde la ropa interior hasta el ambiente perfecto. Pero, ¿en qué se fijan realmente los hombres en esa “primera vez”? Aunque muchos podrían pensar que su atención recae únicamente en el físico, la realidad es otra.

Un estudio reciente de la firma londinense Bluebella reveló tres aspectos que los hombres consideran esenciales durante el primer encuentro íntimo, y la sorpresa es que no tienen nada que ver con una figura de revista.

¿Qué ven los hombres en las mujeres durante la primera relación sexual?

Aquí exploraremos estas tres cosas que marcan la diferencia en el sexo por primera vez con una pareja.

1. La mirada: el lenguaje silencioso de la conexión

¿Sabía que una mirada puede decirlo todo? Según el estudio, los hombres encuentran sumamente estimulante cuando su pareja mantiene contacto visual durante el encuentro. Esto no solo genera una conexión más profunda, sino que también transmite confianza y deseo.

Una mirada directa y sostenida puede convertir un momento ordinario en algo completamente inolvidable.

2. Confianza: el ingrediente invisible pero esencial

Si bien muchas mujeres se preocupan por cómo lucen físicamente, los hombres suelen prestar más atención a cómo su pareja proyecta seguridad en sí misma. La confianza no solo se refleja en las acciones, sino también en los pequeños gestos, como sonreír o tomar la iniciativa. En el primer encuentro, esta seguridad actúa como un catalizador para una experiencia más placentera y relajada.

3. Iniciativa: atreverse es parte del juego

Aunque el cliché sugiere que a los hombres les gusta llevar el control, el estudio encontró que ellos valoran profundamente cuando una mujer toma la iniciativa en la intimidad. Propuestas atrevidas, sorpresas o simplemente liderar el momento puede ser altamente excitante para ellos.

Este tipo de actitud demuestra interés y ganas de disfrutar juntos, lo cual puede ser un gran punto de conexión para ambos.

Los hombres encuentran sumamente estimulante cuando su pareja mantiene contacto visual durante el encuentro Fotografía por: Cottonbro Studios - Pexels

Por supuesto, el sexo por primera vez no tiene que ser perfecto, pero prestar atención a estos detalles puede hacer una gran diferencia. La mirada, la confianza y la iniciativa no solo fortalecen la conexión en ese momento, sino que también dejan una impresión imborrable. Recuerde, no es cuestión de seguir un guion, sino de disfrutar el momento con naturalidad y autenticidad.

Así que, si está pensando en ese “primer encuentro”, tome nota de estos aspectos y convierta la experiencia en algo único para ambos. Después de todo, no solo se trata de lo físico, sino de la conexión emocional y la energía que ambos comparten.