Los riesgos de tener sexo con más de mil personas en un día como hizo Bonnie Blue

El mundo de OnlyFans ha sido escenario de desafíos cada vez más extremos. El pasado 11 de enero, Bonnie Blue acaparó titulares al anunciar que había tenido sexo con 1,057 hombres en 12 horas, rompiendo récords previamente establecidos en la industria.

En sus redes sociales, la actriz detalló cómo organizó el evento: “la sala estaba completamente llena. Hicimos grupos de cinco, uno detrás de otro (...) literalmente, era como un círculo giratorio”.

Bonnie Blue: el ejemplo del peligro de los excesos sexuales

Aunque muchos la ven como una hazaña única, esta cifra de más encuentros sexuales en un solo día logrado por Bonnie Blue plantea interrogantes preocupantes sobre los límites del cuerpo humano y los riesgos asociados con actividades sexuales extremas. ¿Es posible que la fama y el espectáculo lleven a ignorar el impacto físico y emocional de estos actos?

Según un estudio reciente publicado en la revista Epidemiology and Community Health, se ha demostrado que mantener una vida sexual activa, con moderación, trae beneficios como un sistema inmunológico más fuerte, menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y una mejor salud mental. No obstante, los excesos contradicen estas ventajas, poniendo en peligro el equilibrio natural del organismo.

Por ejemplo, el doctor Zac Turner, quien es experto en salud y bienestar preventivo en Sídney, explicó los riesgos de estas prácticas: “el sexo, en esencia, es una actividad físicamente exigente que involucra varios músculos, el sistema cardiovascular y la liberación de endorfinas. Sin embargo, cuando se lleva a extremos, como un maratón sexual de 24 horas, el costo físico y fisiológico puede ser severo”.

¿Cuáles son las consecuencias de tener sexo como lo hizo Bonnie Blue?

La doctora Rebecca Brightman, profesora de obstetricia y ginecología en la Escuela de Medicina Icahn, publicó un artículo en la revista Health en el que explicó que, como es de suponerse, tener tantas relaciones sexuales en tan solo un día, y con tantas parejas, puede traer graves consecuencias físicas.

Entre los efectos adversos más comunes, la especialista menciona la hinchazón vaginal, sequedad, dolor al orinar y lesiones en el pene (en el caso de los hombres). Además, el desgaste físico acumulado podría derivar en problemas cardiovasculares o inmunológicos, especialmente si se repiten este tipo de prácticas.

Ahora bien, aparte de los inconvenientes físicos resultantes de una jornada sexual tan extenuante, también hay que recordar los daños emocionales y mentales que pueden derivar de la misma.

Cabe recordar que en diciembre del año pasado la también modelo de OnlyFans, Lily Phillips, rompió su propio récord personal al tener sexo con 100 hombres en 24 horas. Aunque la estrella de la plataforma para adultos aseguró no haber sentido dolor en su cuerpo tras sostener relaciones sexuales con un centenar de personas, sí mostró el dolor emocional que le dejó cumplir el reto.

“A veces siento que soy como un robot, como que para el día 30 (...) Ya sabes, cuando estamos un poco cansados, tengo una rutina de cómo vamos a hacer esto y a veces simplemente te disocias y piensas, ya sabes, que no es normal en absoluto en mi cabeza. Ahora mismo puedo pensar en como 5 o 6 chicos, 10 chicos que recuerdo, y eso es todo. Pero es solo, no sé, es raro, ¿no?“, dijo Phillips en una entrevista publicada en su canal de YouTube.

Asimismo, no dudó en expresar el dolor que le causó no poder satisfacer a la mayoría de los hombres que tuvieron sexo con ella, denotando la importancia del disfrute del otro en el propio placer sexual. “Si no tuviera los videos, no habría sabido que he hecho 100, ¿sabes? Pero sí, creo que esa fue la parte difícil, como conversar con ellos y cuando decían algo como, ‘oh, solo hemos tenido dos minutos o tres minutos y tú dijiste cinco en el mensaje’. Y obviamente eso me hace sentir muy mal”, añadió.

¿Qué motiva estos retos extremos?

La competencia en plataformas como OnlyFans impulsa a los creadores a buscar contenido cada vez más llamativo para captar la atención del público. Casos como el de Bonnie Blue y su duelo con Lily Phillips revelan una industria donde la presión por destacar puede llevar a decisiones arriesgadas.

Sin embargo, las redes sociales también desempeñan un papel crucial. Comentarios y “likes” generan validación instantánea, incentivando a los influencers a superar límites. Aunque estos eventos son polémicos, también evidencian una conversación necesaria sobre el impacto de las plataformas digitales en la salud física y mental.