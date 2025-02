¿Bailaste esto con tu abuela? Canciones viejas con doble sentido sobre sexo

La música en español siempre ha sabido jugar con las palabras. Antes de que el reguetón hiciera explícito el tema del sexo, las canciones recurrían a dobles sentidos y metáforas para hablar de deseo y pasión sin levantar sospechas.

Durante años, hemos cantado y bailado estos éxitos sin darnos cuenta de su verdadero significado. Algunas incluso formaron parte de reuniones familiares, sin que nadie imaginara lo que realmente insinuaban.

Canciones viejas que hablaban de sexo

Si creías que el lenguaje sugerente era un invento reciente, prepárate para redescubrir cuatro canciones que escondían referencias sexuales bajo melodías pegajosas:

1. “La camisa negra” – Juanes (2004)

Este éxito mundial fue un himno del pop latino, pero detrás de su aparente tristeza amorosa, hay insinuaciones sexuales que pasaron desapercibidas.

Líneas como “yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama...” y “debajo tengo el difunto...” no solo hablan de una ruptura, sino de problemas en la intimidad. La “camisa negra” representa la melancolía, pero “perder la cama” y el “difunto” aluden a dificultades sexuales y a la falta de deseo. Un juego de palabras que, en su momento, muchos pasaron por alto mientras coreaban el estribillo.

2. “Me haces tanto bien” – Amistades Peligrosas (1993)

La agrupación española lanzó en 1993 este tema que, con un ritmo pegajoso y una aparente dulzura, oculta frases como:“Enséñame a bajar tu cremallera, ya sabes dónde voy...”“Verte correr, verte pedirme más...” “Ya sabes que me entra a la primera, ahora ya sale algo mejor...” “Ahora está dentro de mi, me hace sudar me hace volver a ti”.

La letra no necesita mucha interpretación: habla de una relación puramente pasional con metáforas que apenas disimulan su significado.

3. “Te quiero, te quiero” – Nino Bravo (1970)

La balada romántica por excelencia, interpretada por el icónico Nino Bravo, parece hablar de un amor puro y apasionado. Sin embargo, hay versos que sugieren más que un sentimiento platónico:

“Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor, ese clavel de tu piel y de tu amor...”

El “clavel” no es solo una metáfora floral, sino una referencia al deseo físico. En la época, era común utilizar imágenes de la naturaleza para hablar de la intimidad sin ser explícitos. Lo que parecía una promesa de amor eterno, en realidad, también aludía al deseo por la otra persona.

4. “Burbujas de amor” – Juan Luis Guerra (1990)

Si hay una canción que dejó pistas claras sobre su carga erótica, es esta. El protagonista desea convertirse en pez para explorar cada rincón del cuerpo de su amante. La imagen de las burbujas es solo un pretexto para describir el deseo con sutileza:

“Burbujas de amor en tu pecera, hacer burbujas de amor por donde quiera...”

El mensaje es tan claro que, si esta canción se estrenara hoy, sería prohibida en algunas emisoras conservadoras.

5. “Devórame otra vez” – Lalo Rodríguez (1988)

La salsa sensual por excelencia. Muchos la cantaron sin cuestionarse qué significaba realmente “devórame”. La letra deja claro que no se trata de un simple amor, sino de un deseo carnal insaciable:“Ven, devórame otra vez, ven, castígame con tu besos...” “Y he mojado mis sábanas blancas, recordándote...”. Lo curioso es que, en su época, la canción sonaba en fiestas familiares sin mayor problema.

Queda claro que las canciones que marcaron nuestra infancia o juventud no siempre eran tan inocentes como pensábamos. Antes de que el reguetón hiciera del sexo un tema abierto en la música, los compositores de baladas, merengues y pop latino ya hablaban de deseo y pasión, pero con un toque de ingenio y metáforas sutiles.

Así que la próxima vez que escuches una canción vieja, pon atención a la letra… quizás descubras mensajes ocultos que jamás imaginaste. ¿Cuál de estas canciones te sorprendió más?

*Contenido generado con asistencia de la IA.