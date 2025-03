Cara Rodríguez, Beéle e Isabella Ladera: ¿qué traumas puede generar una infidelidad?

La infidelidad no es solo una traición amorosa, sino un terremoto emocional que sacude la estabilidad personal y familiar. Camila Rodríguez, conocida en redes como “Cara”, experimentó esto en carne propia cuando descubrió que su esposo, el cantante Beéle, tenía un romance con la influencer venezolana Isabella Ladera.

Este descubrimiento llegó en un momento crítico: Cara acababa de dar a luz a su segundo hijo y atravesaba complicaciones de salud. En el episodio 93 del podcast Hablemos De Tal, la creadora de contenido compartió su historia y el trauma que le dejó el engaño.

“Grabé todo, todas las conversaciones con todas las viejas que tenía ahí”, confesó en la entrevista, explicando cómo recopiló pruebas de la infidelidad. Pero más allá de la evidencia, lo que realmente la marcó fue la sensación de abandono y la destrucción de la confianza en su relación.

Los traumas que deja la infidelidad: el ejemplo de Cara Rodríguez

El psicólogo Emir Valencia Romero, especialista en terapia familiar, explica que la infidelidad puede generar un trauma emocional similar a un trastorno de estrés postraumático. La traición afecta la autoestima, la confianza y puede desencadenar problemas de ansiedad y depresión.

En el caso de Cara Rodríguez, la infidelidad no solo impactó su vida emocional, sino también su carrera y su papel como madre. “Ellos me presionaron tanto para yo hablar que él no sabía que iba a hablar”, reveló sobre su decisión de hacer pública su experiencia. Esta presión social y mediática también forma parte del trauma: la víctima no solo lidia con la traición, sino con la exposición pública de su dolor.

Ahora bien, Rodríguez contó que, en medio de la crisis, su refugio fue una inesperada compañía: “yo me vi toda la serie de Rebelde en la UCI para no rendirme”. Esta anécdota revela cómo las víctimas de infidelidad buscan mecanismos de escape para sobrellevar el dolor.

Reconstruirse después de la infidelidad

Más allá del sufrimiento, Cara Rodríguez decidió tomar las riendas de su vida. Hoy, está enfocada en nuevos proyectos, incluyendo su carrera musical y el lanzamiento de su propia línea de maquillaje. “Estoy orgullosa de todas esas mujeres que me escriben diciendo que mi historia las ha inspirado”, expresó con emoción.

El especialista Emir Valencia destaca que, tras una infidelidad, la persona engañada enfrenta dos caminos: intentar reconstruir la relación o dar un paso al costado. En cualquiera de los casos, el proceso de sanidad debe conllevar a:

Buscar apoyo profesional si la herida es profunda.

Recuperar la autoestima y la confianza en uno mismo.

Establecer nuevos proyectos personales que ayuden a reconstruir la identidad.

Evitar comparaciones con la nueva pareja del ex, como en el caso de Rodríguez con Isabella Ladera.

Cara eligió la independencia emocional y profesional. A pesar de las críticas, dejó claro que su prioridad son sus hijos y su bienestar: “no estoy hablando desde el odio ni el rencor, sino desde las ganas de seguir adelante por mi familia”.

¿Se puede prevenir la infidelidad?

El especialista explica que muchas veces se piensa que la infidelidad ocurre solo en relaciones disfuncionales, pero también puede darse en parejas aparentemente estables. Sin embargo, prevenirla no es sencillo, ya que responde a múltiples factores:

Heridas emocionales de la infancia: muchas personas que son infieles tienen vacíos emocionales no resueltos desde la niñez, lo que las lleva a buscar validación en relaciones externas. Falta de comunicación en la pareja: no hablar sobre necesidades, expectativas y deseos puede abrir la puerta a la traición. Búsqueda de emociones intensas: algunas personas tienen una inclinación natural hacia la novedad y la adrenalina, lo que las hace más propensas a la infidelidad. Falta de acuerdos claros sobre fidelidad: no todas las parejas tienen la misma definición de fidelidad. Hablar abiertamente sobre lo que significa el compromiso puede prevenir malentendidos.

Pero, aunque algunos casos de infidelidad pueden evitarse con comunicación y acuerdos claros, hay personas que simplemente no están hechas para la monogamia. Según Valencia, algunos individuos encuentran satisfacción en relaciones múltiples y no encajan en los parámetros de exclusividad.

En palabras del experto, “la infidelidad no es un error, es una decisión”, dejando claro que, aunque las circunstancias pueden influir, ser fiel o no es una elección personal.

Te puede interesar: ¿Cómo intentar superar pensamientos depresivos? Esto fue lo que hizo Gloria Estefan

Cerrando ciclos, abriendo caminos

La historia de Cara Rodríguez demuestra que una infidelidad no es el final, sino el inicio de un nuevo capítulo. Aunque el dolor deja cicatrices, el proceso de sanación es una oportunidad para el crecimiento personal y la reconstrucción de la autoestima.

Mientras tanto, Rodríguez sigue adelante, convirtiendo su experiencia en un mensaje de fortaleza para quienes han pasado por lo mismo. Y es que, aunque el dolor de una infidelidad deja cicatrices, también puede ser el inicio de una nueva historia.