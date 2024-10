Estas son las 7 fases de una ruptura amorosa, según las canciones de Shakira

La separación entre Shakira y Gerard Piqué fue uno de los temas más comentados del 2022 y 2023. Su ruptura no solo estuvo en la mira por ser un romance de alto perfil, sino también por las indirectas y mensajes claros que la artista lanzó a través de sus canciones.

A lo largo de su carrera, Shakira ha sabido canalizar sus emociones en sus letras, y su experiencia con Piqué no fue la excepción. De hecho, sus canciones más recientes ofrecen una mirada íntima a las fases de una ruptura amorosa, relatando el dolor, la aceptación y, finalmente, la liberación.

¿Cuáles son las fases de una ruptura, según las canciones de Shakira?

Aquí te mostramos cómo Shakira ha plasmado este proceso a través de su música.

1. La negación

“Lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebosó el vaso.”

En una primera etapa, es común que las personas se nieguen a aceptar las advertencias de su entorno sobre la relación. En esta fase, Shakira expresa el dolor de haber ignorado las señales. Aquí empieza la toma de consciencia sobre lo que estaba mal en la relación.

2. La culpa y la monotonía

“No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía.”

La colombiana describe una etapa de reflexión en la que busca explicaciones. En esta fase, es frecuente intentar atribuir la culpa a algo externo, como la rutina. Las parejas muchas veces se distancian lentamente, y la monotonía es una de las razones más comunes por las que una relación se deteriora.

3. El desapego

“Yo contigo ya no regreso, ni que me llore, ni me suplique.”

Cuando se ha cruzado un límite, la decisión es firme. Shakira representa la fase del desapego, cuando se toma la determinación de no volver atrás. La claridad de su decisión es inquebrantable, un punto crucial en el proceso de superar una ruptura.

4. El regreso frustrado

“Ahora tú quieres volver, se te nota, mmm, sí. ‘Pérame ahí, que yo soy idiota.”

En muchas rupturas, una de las partes puede intentar regresar. Shakira, sin embargo, retrata con sarcasmo la idea de que, después de todo lo vivido, no hay vuelta atrás. Esta fase suele estar marcada por un sentimiento de superioridad y reafirmación.

5. El cuestionamiento

“¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino? Se nos perdió el amor a mitad de camino.”

Después de la ruptura, llegan las preguntas sobre lo que salió mal. Shakira reflexiona sobre cómo se pudo perder algo tan real. Esta es una fase de duda e introspección, típica en cualquier duelo amoroso.

6. La curación

“Yo que había prometido que nunca más volvería a querer. Apareciste tú a sanar las heridas que dejó aquel.”

Con el tiempo, las heridas comienzan a sanar, y se abre la posibilidad de amar de nuevo. Aquí Shakira nos habla del momento en el que la esperanza de un nuevo amor comienza a florecer.

7. El empoderamiento

“Pueden opinar, pero yo tengo derecho de portarme mal, pa’ pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera, se pasa rico soltera.”

Finalmente, la colombiana celebra su libertad y empoderamiento. La última fase de una ruptura, según las canciones de Shakira, es la redención personal. Ya no se trata de la tristeza, sino de disfrutar la soltería, ser dueña de sus propias decisiones y vivir su vida al máximo.

Te puede interesar: ¿La monogamia está en crisis? Razones por las que seguimos aferrados a lo clásico

Este análisis demuestra que las letras de Shakira no solo son un reflejo de sus emociones, sino que también muestran el proceso que muchas personas atraviesan durante una ruptura. Desde la negación hasta la liberación, sus canciones son un testimonio de cómo el dolor puede transformarse en fuerza y resiliencia.

*Contenido generado con asistencia de la IA.