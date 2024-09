Preguntas que debes hacerte antes de volver con tu ex

Tomar la decisión de volver con una expareja puede ser un desafío emocional. Aunque los sentimientos pueden ser fuertes, es fundamental evaluar la situación antes de lanzarse de nuevo a una relación que pudo haber terminado por razones importantes.

¿Qué hacer para regresar con un ex?

Los expertos en relaciones sugieren hacer una pausa y reflexionar sobre ciertos aspectos para evitar repetir errores y asegurarse de que la reconciliación tenga un verdadero potencial de éxito:

1. ¿Por qué terminó la relación?

Esta es quizás la pregunta más crucial. Varios expertos sugieren que es vital identificar si las razones que causaron la ruptura se han resuelto o si siguen presentes. Volver con un ex sin resolver los problemas del pasado solo conducirá a un ciclo repetitivo de conflicto.

Si hubo infidelidad, falta de comunicación o diferencias irreconciliables, es importante determinar si estos problemas han cambiado o si ambos están dispuestos a trabajar en ellos.

2. ¿Estás buscando compañía o realmente quieres estar con esa persona?

El terapeuta John Gottman destaca que muchas personas vuelven con sus ex parejas porque sienten soledad o miedo de estar solteras. Volver a una relación por miedo a la soledad puede ser una receta para el desastre. Es importante preguntarse si el deseo de regresar proviene de una conexión genuina o simplemente de la comodidad.

Como señala Gottman, “una relación debe ser una elección basada en amor y respeto mutuos, no en necesidad o dependencia”.

3. ¿Ambos han crecido desde la ruptura?

El crecimiento personal es esencial para el éxito de una relación. La psicóloga Vivian Diller afirma que “las personas evolucionan con el tiempo, y para que una reconciliación funcione, ambos deben haber madurado y aprendido de los errores del pasado”.

Si sientes que ambos han hecho cambios positivos y están dispuestos a crear una relación más sólida, entonces podría haber una oportunidad real de éxito.

4. ¿Las expectativas son realistas?

Es importante tener expectativas claras y realistas sobre lo que significa volver. A menudo, las personas idealizan la relación anterior y olvidan los problemas reales que llevaron a la ruptura.

La coach de relaciones Jessica O’Reilly menciona que “al volver con un ex, es fácil caer en la trampa de esperar que todo sea perfecto esta vez”. Sin embargo, una relación saludable requiere trabajo, paciencia y comunicación abierta.

5. ¿Ambos están dispuestos a perdonar y dejar atrás el pasado?

Perdonar es clave. La terapeuta Esther Perel sugiere que el perdón auténtico implica no solo aceptar disculpas, sino también dejar de lado el rencor y no usar el pasado como arma en futuras discusiones. Si uno de los dos no puede dejar atrás lo ocurrido, será difícil construir una nueva relación basada en confianza.

Volver con un ex puede ser tentador, pero no debe tomarse a la ligera. Hacer estas preguntas te ayudará a aclarar si realmente vale la pena intentarlo de nuevo o si es mejor seguir adelante. Recuerda, una relación sana se basa en el crecimiento mutuo, la honestidad y el compromiso.

*Contenido generado con asistencia de la IA.