¿Tener relaciones sexuales en el agua me puede dejar embarazada?

Una pregunta que muchas personas se han hecho es si tener relaciones sexuales en el agua, ya sea en una piscina, jacuzzi o bañera, puede llevar a un embarazo. Aunque la idea de un ambiente acuático suena como algo que podría complicar la concepción, hay ciertos mitos y realidades que deben aclararse.

Según la Asociación Americana del Embarazo, la probabilidad de quedar embarazada por esperma que se libera en el agua es extremadamente baja. Esto se debe a varios factores. Primero, aunque el esperma es capaz de nadar en líquidos, la vasta cantidad de agua en una piscina, jacuzzi o bañera de hidromasaje hace prácticamente imposible que los espermatozoides lleguen a la vagina. El esperma tendría que atravesar una gran cantidad de agua, lo que no es viable para estas células.

¿Cómo afecta la temperatura del agua?

Además, la misma asociación explicó que la temperatura del agua juega un papel importante en la supervivencia del esperma. Si la eyaculación ocurre en agua tibia, como la que se podría encontrar en una bañera, los espermatozoides podrían vivir durante unos minutos. Sin embargo, en un entorno más extremo, como un jacuzzi con agua caliente o piscinas tratadas con químicos, la vida del esperma se reduce a solo unos segundos. Los productos químicos y las burbujas presentes en estos espacios afectan negativamente la capacidad de los espermatozoides para sobrevivir.

Por lo tanto, la idea de que simplemente estar en el agua con esperma podría resultar en un embarazo es, en la mayoría de los casos, infundada. Para que ocurra un embarazo, el esperma debe ingresar directamente al canal vaginal, lo que normalmente sucede durante la penetración vaginal sin protección.

Precauciones a tener en cuenta al tener relaciones sexuales en agua

Es importante recordar que, aunque el agua en sí no aumenta el riesgo de embarazo, tener relaciones sexuales dentro de un cuerpo de agua no elimina el riesgo de quedar embarazada si hay penetración sin protección. Si la eyaculación ocurre dentro de la vagina, el agua no impide que el esperma viaje para fertilizar un óvulo. Por lo tanto, es crucial usar métodos anticonceptivos, como preservativos, incluso en el agua.

Además, el uso de preservativos en ambientes acuáticos puede ser menos efectivo, ya que el agua caliente o los productos químicos pueden debilitar el látex. Es fundamental asegurarse de que el preservativo esté en buen estado y que no se deslice durante el acto.

