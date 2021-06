Toni Costa, ex de Adamari López, lucha por recuperar su matrimonio

Toni Costa tiene sembradas todas sus esperanzas en recuperar su matrimonio con Adamari López. A pesar de que la pareja expresó a través de sus redes sociales que su unión llegaba a su fin, no dijeron que fuera definitiva. El bailarín que pasa vacaciones en su natal Valencia, en España, junto a su hija en común, Alaïa, ha anunciado que esperan la llegada de la presentadora en próximos días.

Antes de salir de Miami, Toni concedió una entrevista a People en Español sobre la posibilidad que durante el viaje puedan retomar: “Nosotros tenemos la intención de trabajar en la relación. Dios es el único que sabe qué puede ocurrir entre nosotros. Pero somos conscientes del tiempo y no sabemos qué puede pasar”.

Aunque es evidente que Toni hará todo para reconquistar a Adamari, también está consciente de que puede que eso no suceda: “Pase lo que pase será para mejorar, separados o juntos. Nuestra intención es crecer como pareja para llevar la relación a otro nivel”, expresó.

Fue a través de un video en su perfil de Instagram que la presentadora del magazín de Telemundo, Un nuevo Día, comunicó a sus seguidores el rompimiento con el bailarín: “Después de casi 10 años de unión y de tener la dicha de juntos procrear a nuestra adorada Alaïa, he decido reevaluar nuestra relación y darnos un tiempo para ver si podemos rescatarla. En más de una ocasión la vida me ha dado oportunidades para seguir creciendo y aprendiendo, pero sobre todas las cosas me ha enseñado que con tenacidad, amor y paciencia todo siempre puede lograrse. Estoy plenamente confiada en que esta no será la excepción”, agregó en su mensaje.

