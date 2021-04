Tras 11 años de su muerte, Lina Marulanda sigue en el corazón de los colombianos

Lina Marulanda siempre será recordada por su inmenso carisma. A continuación, repasamos los testimonios de su madre y su hermana, que valientes revelaron a Cromos sus últimas horas.

Lina tenía un diario en el que reflexionaba sobre la soledad. Según sus familiares, en las páginas escribió los efectos del desamor en una persona. Ya han pasado 11 años de su desaparición…en la mañana del 22 de abril se despidió para siempre.

Parece mentira que haya transcurrido más de una década. A pesar del tiempo, la tristeza no desaparece. Hay heridas que nunca se cierran. Cada 22 de abril revive algo de ese 2010.

Hace 11 años, su madre Beatriz y su hermana Paulina abrieron su corazón a la revista Cromos. Reunimos una parte de sus testimonios.

Lo que hizo falta: “me faltó conseguirle un psiquiatra. El psicoanalista nos decía que Lina era muy fuerte, que era capaz de salir sola. Y mira que no fue capaz”, sostuvo Beatriz.

La injerencia de los medios: “esclavizaron su imagen. Uno se pone a ver a las famosas de acá o de cualquier parte del mundo, todas andan en separaciones, que la anorexia, que yo no sé qué, que en las drogas. ¡Dios mío, pero en qué estamos! ¿Qué hay en los medios que ninguna puede tener una vida normal?”, dijo Paulina.

La carta que le dejó a sus padres: “en sus cosas encontramos una carta que me escribió a mí y al papá. Ella sí me la había mostrado, pero un pedacito y yo lloré esa noche y le pregunté: “¿pero por qué escribes eso, mi vida?”. Y ella me dijo: “porque yo los amo mucho y, si en algún momento les hice algún daño, quiero pedirles perdón”.

Sobre el diario de Lina: “ella todo el tiempo habla del amor y de la soledad. También escribe de cómo la falta de amor va afectando a una persona, sin que la otra se dé cuenta. Ella habla mucho de eso, hace mucho énfasis en el amor, en el vacío, en la soledad. Lo que vivió ella”, manifestó Paulina.

El sueño pendiente de Lina: “tener un hijo, era su obsesión. Abrir su nuevo negocio, La MisceLina, y publicar el libro que escribió sobre su vida y que después saldrá porque está ahí. También quería abrir un instituto para ayudar a la gente”, sostuvo Beatriz.

El homenaje de Iván Lalinde

“Un buen #tbt es esa imagen de un momento lleno de historia... y estas fotos SÍ que tienen historia. Momentos #DelOtroMundo con mi flaca en esa época en la que lo dábamos todo por el segmento del entretenimiento en @noticiascaracol”, escribió el presentador el 8 de abril.