Miguel Bosé recibe una ola de críticas por minimizar la pandemia en televisión

Miguel Bosé asistió a un programa en el que condenó las medidas contra el coronavirus. A pesar de la crisis mundial, el artista no cambia su postura.

Miguel Bosé ha llegado muy lejos con sus polémicas declaraciones. El último domingo concedió una entrevista al periodista Jordi Évole para el programa Lo de Évole. En la franja prime time reafirmó sus posturas negacionistas. Los tres millones de muertos y el tercer pico de contagios no son argumentos suficientes para tumbar su opinión.

Un año de confinamiento, colapso y crisis generalizada pasan de largo por el artista de Amante Bandido. Las campañas de autocuidado y los protocolos de bioseguridad los percibe como una farsa que supuestamente alimenta la mentira del covid-19: “van a caer todos uno detrás de otro: políticos, médicos, farmacéuticos y los cómplices, el brazo armado, que son los medios van a caer también y muchos de ellos no van a poder salir a la calle tranquilos”, manifestó.

Sus declaraciones se encontraron con un reto interesante. El periodista Évole lo invitó a un debate público con un epidemiólogo. Incómodo, Bosé se negó a esa posibilidad. Reconoció que no es un especialista y dijo que él solo representa la posición de parte de la opinión pública. “Soy un ciudadano que tiene mucha información y que busca información más allá de la que me dan, de la que me quieren hacer masticar”, dijo.

La entrevista despertó una ola de indignación en España, al punto que varias personalidades condenaron su postura.

Quique Bassat, epidemiólogo del instituto de Salud Global de Barcelona, le respondió al interprete de Morena Mía: “minimizar el impacto de esta pandemia y, sobre todo, reírse de la manera en que lo hizo, de que esta infección no representa un problema importante de salud pública, se me hizo muy difícil de soportar. Que en pleno prime time alguien pudiese exponer tan claramente unos comentarios tan polémicos y que rozan la apología del delito contra la salud pública... Las vacunas son la mejor herramienta de salud pública que tenemos. Son lo que ha permitido que los seres humanos ganemos décadas de esperanza de vida”.

Jesús Calleja, aventurero y presentador de televisión, le dedicó estas palabras: “como nota informativa, Miguel Bosé, le cito los datos del COVID-19 del 18 de abril 2021 de los dos países que más porcentaje de vacunas han inoculado: Reino Unido: 1.800 contagios 10 fallecidos (49% ha recibido ya al menos una dosis de 65.000.000 habitantes) Israel: 113 casos 3 fallecidos (53% vacunados con dos dosis de 8.500.000 habitantes, ya no hay mascarilla). ¡Yo si me vacuno!”.

Finalmente, la presentadora Mercedes Milá, amiga de Miguel Bosé, le dedicó un post de Instagram: “¿Será justicia poética que Bosé nos hiciera sufrir a muchos, con Jordi Évole a la cabeza, y hoy me haya tocado a mí ponérmela como a tantas personas de 70 años?”.

Miguel Bosé no ha dado más declaraciones. Usuarios en Twitter y Facebook también condenaron la entrevista.