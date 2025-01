5 cosas que no debes hacer si quieres tener una piel sana

Depender exclusivamente de la vitamina C: La vitamina C es un poderoso antioxidante que combate los daños ambientales, estimula la producción de colágeno y mejora la apariencia de la piel. Sin embargo, la dermatóloga enfatiza que este ingrediente no es suficiente por sí solo para lograr un tono uniforme o mantener la piel en óptimas condiciones. Idriss recomienda combinarla con otros ingredientes activos, como el ácido hialurónico para la hidratación, el retinol para mejorar la textura y los protectores solares para prevenir daños futuros. Adaptar los productos a las necesidades específicas de cada tipo de piel es clave para maximizar sus beneficios.