¿A qué edad inicia la menopausia? Alejandra Borrero mostró algunos de sus síntomas

Alejandra Borrero, la reconocida actriz que ha participado en telenovelas como ‘Café con aroma de mujer’ o ‘La hija del mariachi’, fue la más reciente invitada al podcast ‘Menopáusicas ¡y qué!’, programa en el que habló, precisamente, sobre su experiencia con la menopausia.

De hecho, Borrero fue más allá de contar anécdotas y mostró en directo uno de los síntomas más comunes de esta condición femenina: la sudoración excesiva. “Es que vean la menopausia, vean. La ‘chucha’ mojada. ¿Qué hacemos?”, fue el jocoso comentario de Alejandra mientras mostraba a la cámara su axila mojada.

Luego complementó su comentario, asegurando que es una escena recurrente hoy en día, y “que a estas alturas de la vida” ya no le muestra importancia, teniendo en cuenta que forma parte de un proceso natural de toda mujer.

¿Qué síntomas tiene una mujer con menopausia?

Así como Alejandra Borrero, son miles de mujeres las que hoy están cruzando por esta etapa de la vida llamada menopausia. Sin embargo, aunque todas pasen por esta transición, cuyo cambio más abrupto es la desaparición de la menstruación, no todas van a tener los mismos síntomas; incluso hay algunas que ni siquiera los experimentan.

Jewel Kling, M.D., presidenta del departamento de Medicina Interna de Salud de la Mujer en Mayo Clinic en Scottsdale, Arizona (Estados Unidos), le confirmó a Cromos esta realidad: “todas las mujeres pasarán por la menopausia y la mayoría tendrá síntomas, pero no todas. Hasta el 80 % puede experimentar síntomas como sofocos y sudores nocturnos. Aproximadamente el 30% informa tener sofocos y sudores nocturnos severos”.

También añadió a la lista de síntomas la irritabilidad, trastornos del sueño, sequedad vaginal y/o disfunción sexual, confusión mental, dolores musculares y articulares, y aumento de peso, especialmente en el abdomen.

¿A qué edad da la menopausia en las mujeres?

Aunque la llegada de la menopausia suele ser muy diferente en cada mujer, Kling informó que la edad promedio es de 52 años. Asimismo, explicó cuáles son las “condiciones” que se presentan para asegurar que una mujer entró a esta etapa de su vida.

“Se considera que una mujer está en “menopausia” cuando ha pasado 12 meses sin menstruación. Puede empezar a experimentar síntomas comunes de la menopausia antes de ese momento, y cuando lo hace, se la considera en “perimenopausia”. Esto generalmente comienza a mediados o finales de los 40, pero puede comenzar antes en algunas mujeres”, dijo.

Ya con este conocimiento, hay que tener en cuenta, según la especialista, que si una mujer deja de tener su periodo antes de los 45 años (y especialmente si lo hace antes de los 40, lo cual se considera insuficiencia ovárica prematura), debe consultar con su médico para una evaluación y tratamiento adicionales.

¿Qué es lo más recomendable para la menopausia?

Cabe recordar que la menopausia no es una enfermedad; es un proceso biológico normal por el que cada mujer debe transitar, y para el que hay alternativas médicas seguras que ayudan a que la transición sea mucho más cómoda y empática.

“La buena noticia es que hay muchos tratamientos seguros y efectivos para ayudar con los síntomas de la menopausia: las mujeres no tienen que sufrir”, agregó Jewel Kling.

La experta asegura que la terapia hormonal es una buena opción: “todas las mujeres que inician esta terapia antes de los 60 años o dentro de los 10 años desde su último ciclo menstrual, los beneficios de la terapia hormonal para tratar los síntomas de la menopausia superan los riesgos (a menos que las mujeres tengan contraindicaciones como antecedentes personales de cáncer de mama, ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, enfermedad hepática o coágulos sanguíneos)”.

Finalmente, detalló que para quienes no pueden o prefieren no usar hormonas, existen alternativas no hormonales, como dos medicamentos aprobados por la FDA en EE. UU. (fezolinetant y paroxetina), así como opciones no farmacológicas, como la terapia cognitivo-conductual y la hipnosis clínica.

También, para aquellas mujeres que presentan solo síntomas vaginales, existen varias opciones de baja dosis, como el estrógeno vaginal y la DHEA vaginal, que son seguras y no aumentan el riesgo de cáncer, coágulos sanguíneos, demencia o ataques cardíacos. “Estas opciones pueden aliviar los síntomas y prevenir infecciones urinarias”, concluyó.