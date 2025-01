¿El arroz se debe lavar? Beneficios de hacerlo antes de cocinarlo

La popularidad del arroz se debe a su facilidad de preparación, versatilidad en la cocina y alto valor nutricional. Este alimento es una fuente de fibra, vitaminas del grupo B, proteínas, grasas saludables y minerales esenciales como magnesio, cobre, zinc, manganeso, hierro, fósforo, calcio y selenio.

Consumir arroz aporta numerosos beneficios al organismo. Entre ellos, proporciona energía instantánea, estabiliza los niveles de azúcar en la sangre, estimula el metabolismo, regula la digestión y puede contribuir a la disminución de la presión arterial alta. Estas propiedades lo convierten en un ingrediente básico en la alimentación diaria de muchas culturas.

Le puede interesar: ¿Cuántos pasos debe caminar al día y qué tanto ayuda a bajar de peso?

¿Se debe lavar el arroz?

Uno de los debates más comunes al preparar arroz es si debe lavarse o no antes de cocinarlo. Muchas personas optan por simplemente eliminar residuos visibles, mientras que otras prefieren enjuagarlo completamente. Quienes no lavan el arroz argumentan que este proceso puede cambiar su sabor, mientras que los defensores del lavado destacan la importancia de eliminar impurezas y posibles contaminantes.

La especialista en nutrición clínica y docente, Liliana Papalia, recomendó en una entrevista con el diario La Nación lavar el arroz antes de cocinarlo. Según ella, este proceso ayuda a eliminar polvo, residuos de pesticidas y otras impurezas superficiales presentes en los granos. A su consideración, al enjuagar el arroz se retira parte de la capa superficial de almidón, lo que reduce las posibilidades de volverse pegajoso al momento de cocinarlo.

Lavar el arroz puede no descontaminarlo por completo, pero si elimina la mayoría de las bacterias, micro plásticos y pesticidas que hay en el. Fotografía por: etienne voss

Por su parte, Matías Marchetti, licenciado en nutrición, también respalda el lavado del arroz, indicando que este procedimiento puede ayudar a eliminar microplásticos que podrían haber sido incorporados durante su proceso de industrialización.

Además: ¿Por qué debemos hacernos un chequeo médico al menos una vez al año?

¿Qué pasa si se lava el arroz?

Algunos creen que en el proceso de enjuague se eliminan minerales como el zinc y el hierro. Aunque tanto Papalia como Marchetti reconocen que puede haber pérdidas mínimas de nutrientes, coinciden en que estas son insignificantes en comparación con los beneficios de eliminar posibles contaminantes del arroz.

Papalia señala que el lavado no es una solución definitiva para eliminar todos los contaminantes. Aunque reduce ciertos riesgos, no garantiza la eliminación completa de residuos o partículas nocivas ,ya que el lavado no asegura una descontaminación completa del alimento debido a todos los procedimientos por los que pasa antes de llegar a nuestros hogares.

El arroz es un alimento nutritivo y beneficioso que, cuando se prepara adecuadamente, puede contribuir significativamente a una dieta equilibrada. Lavar el arroz antes de cocinarlo es una práctica recomendada por expertos, ya que permite eliminar impurezas y mejorar su calidad, aunque se deben considerar las posibles, aunque mínimas, pérdidas de nutrientes. La clave está en encontrar un equilibrio entre seguridad alimentaria y la preservación de los beneficios nutricionales de este cereal fundamental.