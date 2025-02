Libros de autoayuda: ¿guías de crecimiento o mentiras muy lucrativas?

Según la Cámara Colombiana del Libro, en 2024 autores como Marian Rojas Estapé y James Clear vendieron más que Yuval Noah Harari en el segmento de No ficción. Arrasaron Cómo hacer que te pasen cosas buenas y Hábitos atómicos: Un método sencillo y comprobado para desarrollar buenos hábitos y eliminar los malos.

Y si retrocedemos un año más, 14 de los 25 libros más taquilleros en 2023 también son patrimonio del crecimiento personal. Su acogida la celebran las editoriales, los autores y los puntos de comercialización (sobre todo supermercados).

Lee en Cromos: Sentirme más joven que los de mi edad no es engañarme. Déjenme explicar por qué

Pero a la balanza inclinada hacia ese lucrativo segmento le aparecen contrapesos. Hablo de libros como Happycracia: cómo la ciencia y la industria de la felicidad controlan nuestras vidas, del psicólogo español Edgar Cabanas. No podemos decir que por cada ejemplar de autoayuda haya otro que hable mal de sus enfoques, pero desde hace un tiempo se leen voces que alertan sobre sus falsas promesas, en muchas ocasiones envueltas en teorías científicas.

El psicólogo Cabanas dijo lo siguiente en una entrevista a El País: “Los libros de autoayuda te ofrecen es la idea de que la felicidad es una elección personal, entonces lo que te están diciendo es que cualquier sufrimiento que tengas como la ansiedad o la depresión es culpa tuya. Sus mensajes generan mucha frustración porque son ideas sin garantías. Cuando uno se propone a llevarlos a cabo se da cuenta de que no es tan sencillo. Cambiarnos a nosotros mismos no es una tarea fácil. Uno no puede cambiar sin que cambien sus circunstancias vitales. Es muy difícil pedirle a un trabajador que deje de tener estrés y ansiedad por llegar a fin de mes cuando tiene un trabajo precario. No hay autoayuda para problemas estructurales y colectivos”.

Para profundizar en el consumo de este tipo de contenidos, tocamos la puerta de la psicóloga Andrea Larrea para hablar sobre la utilidad de la autoayuda. ¿Tan bueno es el marketing que por eso se venden como pan caliente o realmente sus fórmulas universales ayudan a los lectores?

"Los libros de autoayuda te dicen que la felicidad es como un músculo. ¡Claro! ¿Por qué hacen eso? Porque así te puedo vender el método para ser feliz. Te dicen todo el rato que está todo en ti, en tus actitudes, en tu pensamiento, que lo que está a tu alrededor no tiene nada que ver": Edgar Cabanas, psicólogo. Fotografía por: pixabay

Los libros de autoayuda sobre psicología, finanzas, amor y emociones son cada vez más populares. ¿Por qué cree que tanta gente los busca?

El Ministerio de Educación reporta que los libros de autoayuda son de gran interés para los jóvenes, representan hasta el 11,2% de las obras leídas. Además, la investigación revela que uno de los principales motivos para leer es “el crecimiento personal”, y que por medio de estos libros, las personas buscan herramientas prácticas que les permita alcanzar el estilo de vida que desean tener y experimentar ese bienestar subjetivo. Finalmente, los libros de autoayuda pueden proporcionar una forma sencilla y accesible de abordar temas que resultarían complejos.

¿Hasta qué punto estos libros pueden ser realmente útiles para una persona que busca mejorar su bienestar?

Los libros de autoayuda suelen ofrecer estrategias prácticas para resolver diferentes situaciones que enfrentan las personas, por lo que pueden ser un apoyo útil si se usan correctamente. Sin embargo, su eficacia dependerá de la complejidad de los problemas que atraviesa la persona. En situaciones mas complicadas, puede ser necesario revisar otras estrategias de apoyo que resulten más eficaces y que generen un mayor impacto en el bienestar subjetivo.

Muchos de estos textos ofrecen soluciones rápidas o fórmulas universales para problemas complejos. ¿Existe un riesgo en seguir al pie de la letra sus consejos sin una orientación profesional?

Si bien las soluciones o fórmulas pueden ser útiles en ciertos casos, no deben reemplazar un acompañamiento profesional, ya que en este, se hace una evaluación individual que permite una intervención ajustada a las necesidades de cada persona. En muchos casos, las soluciones rápidas pueden no ser suficientes, y se necesita un procesos más estructurados para generar mejoras en el bienestar subjetivo de la persona que perduren en el tiempo.

¿Cómo puede un lector identificar un libro con información realmente confiable?

Antes de elegir un libro, es importante revisar quién es el autor y cuál es su área de experticia, para saber si el libro esta ubicado desde una mirada profesional o desde una mirada personal. Poder investigar el autor en diferentes fuentes permitirá entender mejor el enfoque con que fue escrito el libro. Una mirada subjetiva podría no ser aplicable para todos los casos y llevar a resultados inesperados. Por el contrario, una perspectiva científica, podría dar definiciones más precisas y soluciones más ajustadas.

También se debería revisar el propósito que persigue el libro y evaluar si se alinea con los objetivos individuales que motivaron a iniciar lectura. Finalmente, al tener claros estos dos puntos, se puede generar una elección basada en el conocimiento y que permita alcanzar los objetivos que se persiguen con la lectura.

¿Los libros de autoayuda sustituyen el acompañamiento de un profesional o deberían ser vistos solo como una herramienta complementaria?

Los libros de autoayuda no pueden reemplazar el acompañamiento profesional, ya que en este último se evalúan las necesidades especificas de la persona y se plantean intervenciones coherentes a las situaciones que vive. Si bien los libros pueden ser una herramienta que acompañe estos procesos, el acompañamiento profesional será crucial para entender las particularidades del comportamiento y ofrecer retroalimentaciones continuas a la variabilidad de las situaciones que enfrenta la persona.

En temas como el amor y las relaciones, muchas obras promueven consejos basados en experiencias personales o creencias populares. ¿Esto puede llevar a generar falsas expectativas o reforzar ideas poco realistas sobre el amor y la felicidad?

El amor y las relaciones afectivas son temas complejos que deben entenderse desde un marco teórico preciso, que permita comprender tanto las variables individuales como contextuales. Es importante que tanto la lectura de estos libros, como de las redes sociales o diferentes medios de divulgación, pase primero por una postura crítica que permita reconocer si la información que se esta dando esta basada en la evidencia o en un testimonio. Al final, es el lector quien decide que desea leer, pero teniendo en cuenta que lo más importante es poder tener una mirada critica ante el texto. Si el libro se narra desde una mirada personal, puede generar expectativas del amor o las relaciones que no se ajustan a las necesidades o creencias de cada lector y es allí donde posiblemente, una mirada basada en la evidencia tendrá un mayor impacto.

¿Qué señales pueden indicar que una persona está depositando demasiada confianza en los libros de autoayuda en lugar de buscar ayuda profesional cuando la necesita?

Los libros de autoayuda pueden ser una herramienta o una guía útil para comprender una persona vive, pero no pueden confundirse con un proceso profesional. En un proceso profesional, se busca comprender la complejidad de la conducta y atender las necesidades particulares. Si las herramientas que brinda la lectura no están ayudando a mejorar la situación, es importante poder hacer la reflexión personal y, si es posible, acudir a un profesional que brinde una guía precisa. Por lo tanto, si la lectura del libro esta generando mayor malestar o dificultad, será fundamental poder acudir a un profesional.

Desde su perspectiva profesional, ¿qué criterio recomendaría para seleccionar un buen libro y sacarle verdadero provecho sin caer en promesas poco realistas?

Lo más importante al elegir un libro es ser estratégicos y revisar cuál es el objetivo que se espera con la lectura, es decir, que se espera lograr al leer el libro y así buscar cuál podría ser el libro que mejor se ajuste a la necesidad individuales. También, es recomendable investigar sobre el autor y qué experiencia tiene en el área de interés, así, podrá tener mayor seguridad en la elección. Además, puede ser valioso ver la reseña de otros lectores para reconocer qué perspectiva se llevaron del libro. Finalmente, es importante realizar una lectura crítica de lo que se lee, observar cómo se esta sintiendo con la lectura y hacer un proceso de retroalimentación constante para tomar las mejores decisiones.

* Andrea Larrea es docente y psicóloga clínica de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz.

No te vayas sin antes leer:

10 libros más vendidos en 2024: Mario Mendoza, Colleen Hoover y muchos más

Akima, de Cien años de soledad: “Colombia todavía idealiza la belleza europea”

“Me hubiera gustado perdonar la infidelidad de mi ex, a veces me arrepiento”