“Agravan las lesiones”: estos son los riesgos de recurrir a los sobanderos

Desplazar una fractura: al desconocer que el paciente tiene una fractura ya que no usan imágenes diagnósticas, una fractura que puede estar en su sitio puede desplazarse y requerir un procedimiento para alinear el hueso y colocar material de osteosintesis para que mantenga la posición del hueso mientras este consolida, en resumen una fractura no desplazada se puede tratar de forma no quirúrgica pero al desplazarse va a necesitar siempre una intervención quirúrgica para colocar nuevamente el hueso en su sitio

Existe una condición en ortopedia que es una complicación no tan frecuente de tratamientos inadecuados, es el síndrome compartimental, una verdadera urgencia en nuestra especialidad que si no se trata en forma oportuna puede llevar a la pérdida de la función en forma definitiva de la extremidad. Se causa por una inflamación no controlada que algunas veces por manipulación inadecuada, uso de vendajes muy apretados puede ocasionarse. No es una complicación exclusiva de los sobanderos, sin embargo, si tiene mayor posibilidad de presentarse dado el desconocimiento de la anatomía y falta de seguimiento de los tratamientos