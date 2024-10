¿Por qué David Bowie tenía una pupila más grande que la otra? Así se ve la anisocoria

David Robert Jones, conocido artísticamente como David Bowie, nació en Brixton, Inglaterra, el 8 de enero de 1947. A lo largo de su carrera, Bowie se convirtió en una de las figuras más influyentes de la cultura popular, transformando el panorama musical y estético durante más de cinco décadas.

En un artículo realizado por profesores y médicos de la Universidad del Rosario publicado en la Revista Nova et Vetera, se detalla como su habilidad para reinventarse constantemente y su estilo visual único, que incluía una notable asimetría en sus ojos, dejaron una marca indeleble en el mundo del arte y la música.

¿Qué es la anisocoria y cómo apareció en la vida de David Bowie?

Desde el lanzamiento de su primer éxito, “Space Oddity”, en 1969, Bowie fue asociado no solo con la música, sino también con la ciencia ficción y el espacio. Sin embargo, uno de los rasgos más distintivos de su imagen no era solo su vestuario extravagante, sino el resultado de una riña en su juventud que le causó una lesión ocular.

Tal como lo relatan Mateo Rodríguez Giraldo, médico de la Universidad del Rosario e integrante del centro de neurociencias Neurovitae-UR; y Leonardo Palacios Sánchez, profesor titular de Neurología, el impacto que sufrió el cantante británico en su ojo izquierdo provocó un daño en los músculos del esfínter del iris, resultando en una condición conocida como anisocoria, donde una pupila es más grande que la otra.

Originalmente, Bowie tenía ambos ojos azules, pero un incidente con su amigo George Underwood durante una pelea por una chica cambió su vida para siempre. La intervención médica que siguió al trauma ocular no solo le salvó la visión, sino que también dejó como secuela una pupila permanentemente dilatada.

Esto contribuyó a un efecto óptico que muchas personas confundieron con heterocromía, una condición donde los ojos tienen colores diferentes. Sin embargo, como se menciona en el artículo de la Universidad del Rosario, la diferencia de color en los ojos de Bowie era en realidad una ilusión provocada por la anisocoria y la iluminación ambiental.

La midriasis en su ojo izquierdo creó un efecto visual fascinante: mientras su ojo derecho mantenía su color azul original, el ojo izquierdo parecía variar entre tonos de marrón claro y verde. Este fenómeno visual se volvió parte de su identidad, alimentando la leyenda de Bowie como un icono de lo extraño y lo diferente.

¿La anisocoria fue una bendición para David Bowie?

Ahora bien, la condición ocular de Bowie no solo contribuyó a su imagen pública; también afectó su percepción del mundo. Él mismo describió haber experimentado un “sentido de perspectiva extraño”, haciendo que los objetos se acercaran de manera inusual. “(...) me dejó con un sentido de perspectiva extraño. Cuando manejo, por ejemplo, los carros no se acercan hacia mí. Simplemente se van haciendo más grandes”, dijo el artista en una entrevista.

A lo largo de su carrera, Bowie utilizó su apariencia distintiva para nutrir su ambiciosa imagen como el “mensajero del espacio”, particularmente a través de su personaje Ziggy Stardust.

Te puede interesar: ¿Por qué salen los orzuelos? Lincoln Palomeque se dejó ver con uno en su rostro

La ilustre historia de su vida, marcada por reinvenciones constantes, se entrelaza con el mito que rodea su aspecto único. A menudo, la anisocoria se presenta como un tema de conversación en las biografías y documentales sobre el artista, siendo una parte integral de su legado.

No es el único artista cuya imagen se ha visto marcada por condiciones oculares inusuales. Celebridades como Kate Bosworth y Demi Moore también presentan heterocromía verdadera, pero Bowie es probablemente quien más ha capitalizado su singularidad visual. Esta particularidad se convierte en un símbolo de su filosofía de vida: adaptarse y aceptar los cambios que trae la vida, un mensaje que resuena a lo largo de su extensa discografía.

*Con información de la Universidad del Rosario.