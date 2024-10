¿Por qué me muerdo el cachete por dentro? Médico explica las posibles razones

¿Alguna vez te has mordido el cachete por dentro mientras comes o hablas y te has preguntado por qué sucede tan frecuentemente? Aunque puede parecer un accidente trivial, morderse el cachete es más común de lo que pensamos y puede tener diversas causas, desde problemas de alineación dental hasta hábitos inconscientes relacionados con el estrés.

Este tipo de mordedura no solo es dolorosa, sino que puede derivar en lesiones recurrentes que, de no ser tratadas a tiempo, podrían volverse más graves.

De acuerdo con el doctor Darío Vieira Pereira, licenciado en odontología con máster en Cirugía e Implantología por la Universidad de Barcelona, estas lesiones en la mucosa oral pueden tener diferentes orígenes. Identificar las causas es clave para prevenir y tratar adecuadamente este problema. A continuación, te explicamos las principales razones detrás de este hábito incómodo y si es peligroso para tu salud.

¿Por qué te muerdes el cachete por dentro?

Una de las causas más comunes es la maloclusión dental, una condición en la que los dientes no encajan de manera correcta. En una mordida adecuada, los dientes superiores deberían alinearse con los inferiores, pero cuando hay desajustes en la posición de los dientes, aumenta el riesgo de morderse el cachete. El doctor Vieira destaca que muchas veces este problema se debe a factores genéticos o al uso de prótesis dentales mal ajustadas.

Otro factor que puede desencadenar esta situación es el bruxismo, una condición en la que las personas aprietan o rechinan los dientes, generalmente durante la noche. Este hábito no solo afecta la dentadura, sino que también puede provocar lesiones en las mejillas debido a la presión que se ejerce al apretar los dientes. El doctor sugiere el uso de una férula de descarga para evitar daños mayores y proteger las mejillas.

¿Es peligroso morderse el cachete con frecuencia?

Si bien una mordedura ocasional no es alarmante, cuando ocurre de manera repetida puede causar problemas más serios. Según el especialista, las lesiones crónicas en la mucosa oral pueden llevar a inflamación e incluso infecciones si no se tratan correctamente.

Además, las personas con prótesis dentales mal ajustadas o que no tratan adecuadamente su bruxismo corren el riesgo de desarrollar lesiones más graves, que podrían requerir tratamiento quirúrgico.

Por eso la prevención es crucial, y esta comienza con el diagnóstico adecuado. Si presentas maloclusión o bruxismo, es importante acudir a un dentista para recibir tratamiento, ya sea mediante ortodoncia o el uso de férulas. Asimismo, mantener una buena higiene bucal es fundamental para evitar infecciones y asegurar la cicatrización de cualquier herida en la boca.

*Contenido generado con asistencia de la IA.