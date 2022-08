Los peores alimentos para la salud de los dientes

Todos hemos oído que algunos alimentos dañan los dientes, como el azúcar o que ciertas bebidas pueden hacerlo. Por eso, seguro te preguntarás también cuáles son esos otros alimentos que pueden estar dañando la salud de tu dentadura.

Si bien es cierto que con una mala higiene dental cualquier alimento puede producir caries, no todos los alimentos tienen el mismo impacto, y además, algunas personas son más vulnerables a desarrollar caries que otras.

¿Qué pasa cuando se comen alimentos perjudiciales para los dientes?

Según la experta en salud bucal Christine Frank, DDS, en el portal Health Line, los alimentos especialmente perjudiciales para la salud dental son aquellos procesados y compuestos de sacarosa o azúcar.

En la boca viven cientos de bacterias, y aunque algunas ayudan precisamente a descomponer las azúcares de los alimentos, otras pueden retenerla y generar problemas como caries y acidez, y cuando hay una acidez irregular, los dientes se rompen.

Por lo general, cualquier hábito sano para el resto del cuerpo lo será para la salud bucal, y así como nos sugieren no consumir demasiada azúcar porque es propicia para el desarrollo de cáncer y de radicales libres, en cuanto a la boca, tampoco es recomendable.

¿Qué hábitos y alimentos dañan los dientes?

Las frutas, pese a su alto valor nutricional, también afectan la salud dental.

1. Algunos frutos frescos, verduras o alimentos ricos en almidón, como los cítricos, las papas, el arroz o incluso los bananos pueden considerarse negativos por contener altos niveles de azúcar o ácidos. Sin embargo, como son buenos para la salud, lo importante es lavarse los dientes posteriormente a cada comida para que recibamos todos sus beneficios.

2. Picar entre comidas

La saliva protege el esmalte dental únicamente después de 20 minutos de acumularse en la boca, por eso, comer refrigerios o beber con frecuencia sin lavarse los dientes no es recomendable.

3. Consumir alcohol

Como el alcohol limita la producción de saliva, también dificulta que el cuerpo limpie residuos de comida entre los dientes.

4. Consumir bebidas azucaradas

Las bebidas azucaradas son un gran enemigo de los dientes, por lo que es mejor tomar bebidas sin azúcar o directamente cuyo endulzante sea un sustituto del azúcar como la Stevia o los alcoholes de azúcar. Estos no se reconocen por las bacterias como azúcares, por lo que no ayudan a las caries dentales. Pueden contribuir a la desmineralización de los dientes, pero no si se tiene una buena higiene inmediatamente después.

5. Recomendamos tomar té negro y verde

Hay evidencia de que el té negro y verde puede ayudar a prevenir la caries dental, porque contienen flúor y pH altos.

