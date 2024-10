¿Qué es el síndrome de Ramsay Hunt, la enfermedad que padece Justin Bieber?

Justin Bieber es un cantante y compositor canadiense que alcanzó la fama mundial con su sencillo Baby. Desde entonces, ha consolidado su carrera con varios éxitos, como Sorry, Stay y Never say never.

Bieber ha ganado numerosos premios, incluidos Grammy y Billboard Music Awards, y ha sido reconocido por su influencia en la música pop. Ahora, se ha vuelto mediática la relación que tuvo con P. Diddy tras conocerse que el rapero está involucrado en algunos delitos sexuales.

Por lo anterior, muchas personas han comenzado a indagar en la vida del cantante canadiense y muchos se dieron cuenta que padece síndrome de Ramsay Hunt. ¿De qué se trata esta enfermedad? Acá te contamos.

¿Qué es el síndrome de Ramsay Hunt?

Justin compartió en junio de 2022 que un virus había dañado los nervios de su oído y cara, provocando una parálisis facial que le dificultaba realizar expresiones como sonreír o cerrar completamente un ojo.

Lee también: ¿Es realmente necesario consumir suplementos deportivos?

El diagnóstico que le dieron a Bieber fue que padecía síndrome de Ramsay Hunt también conocido como el herpes zóster ótico. Según los expertos en salud de Mayo Clinic, se produce cuando el virus de la varicela-zóster reactiva y daña el nervio facial cerca del oído.

Además de la característica erupción vesicular del herpes zóster, esta afección puede manifestarse con parálisis de los músculos faciales, pérdida de la audición y otros síntomas neurológicos.

El síndrome de Ramsay Hunt es causado por el mismo virus que provoca la varicela. Este virus puede permanecer inactivo en el cuerpo durante años y luego reactivarse, dañando los nervios faciales. Un tratamiento rápido puede ayudar a prevenir complicaciones.

Puedes leer: ¿Qué provoca la alopecia? La sufre exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’

Esta afección se caracteriza principalmente por una erupción dolorosa con ampollas alrededor del oído y debilidad o parálisis en el mismo lado de la cara. Aunque ambos síntomas suelen aparecer juntos, a veces uno puede preceder al otro o incluso la erupción no llegar a manifestarse.

Otros síntomas comunes incluyen dolor de oído, pérdida de la audición, zumbidos, dificultad para cerrar el ojo, vértigo, alteraciones del gusto y sequedad en boca y ojos. Si presentas alguno de estos síntomas, consulta con el médico inmediatamente.