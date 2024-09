¿Qué es psoriasis? La enfermedad que sufre exconcursante de La Casa de los Famosos

El cuidado de la piel es esencial para mantener su salud y apariencia a lo largo del tiempo. Mantener una rutina adecuada, que incluya limpieza, hidratación y protección solar, ayuda a prevenir problemas como el acné, el envejecimiento prematuro y las manchas.

Las búsquedas sobre su cuidado reflejan un creciente interés en conocer las mejores prácticas y productos para diferentes tipos de piel. Además, protegerla de factores como la contaminación y los rayos UV es clave para evitar daños a largo plazo.

A pesar de lo anterior, muchas personas llegan a padecer de una diversidad de afecciones y entre estas la psoriasis. De hecho, recientemente se conoció que Ornella Sierra, exparticipante de La Casa de los Famosos, padece esta enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas?

¿Qué es la psoriasis?

La influencer compartió con sus seguidores que atraviesa un momento complicado debido a problemas de salud, específicamente, complicaciones e inflamaciones en la piel.

“Bueno bebés, como yo soy la persona más real del mundo con ustedes, les voy a mostrar una realidad de piel. Así como hace algunos días la tenía perfecta, así como de porcelana, hoy les muestro como la tengo, miren”, contó Sierra.

Instantes después, hizo zoom en ciertas zonas de su rostro, señalando áreas con descamación y enrojecimiento. A pesar de esto, aseguró que no ha interrumpido su rutina de cuidado facial. Sin embargo, reconoció que esta condición cutánea requiere atención médica especializada.

“Tengo una enfermedad que se llama psoriasis y con el estrés y las emociones fuertes se me altera, me salen placas, me salen lesiones y hoy por hoy tengo la cara cundida”., contó Ornella en su cuenta de Instagram.

Precisamente, según Medline Plus, esta es una enfermedad de la piel que causa manchas rojas y escamosas, generalmente con un aspecto plateado.

La psoriasis es bastante común y puede afectar a cualquier persona, aunque suele aparecer por primera vez entre los 10 y los 35 años. Es importante saber que no se contagia, pero sí tiene un componente hereditario, es decir, puede transmitirse de padres a hijos.

El mismo portal explica que esta afección puede surgir de manera súbita o gradual, y es común que los brotes desaparezcan y reaparezcan. Su principal característica son las placas rojas y escamosas en la piel, que suelen aparecer en codos, rodillas y tronco.

A pesar de ello, también puede localizarse en cualquier parte del cuerpo, incluyendo el cuero cabelludo y las zonas genitales. Estas placas suelen causar picazón y pueden ser gruesas y elevadas.