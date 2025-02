¿Qué le pasó a Shakira en Perú? Esto es un cuadro abdominal

La reconocida cantante colombiana Shakira se vio obligada a cancelar su concierto programado en Lima, Perú, debido a una emergencia médica relacionada con un intenso dolor abdominal.

“Lamento informarles que anoche acudí a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento […]”, indicó la cantante en Instagram.

“Estoy muy triste por no poder subir al escenario hoy, he estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con ustedes, espero mañana estar mejor y me den de alta cuanto antes para poder presentar este espectáculo”, añadió.

Este incidente ha generado preocupación entre sus seguidores y ha puesto de manifiesto la importancia de la salud en medio de las exigencias de una gira internacional.

¿Qué le sucedió a Shakira en Perú?

El 16 de febrero de 2025, Shakira fue ingresada de urgencia en una clínica de Lima tras experimentar un fuerte dolor abdominal.

Este malestar la llevó a cancelar su presentación en el Estadio Nacional de Lima, evento que marcaba su regreso a la capital peruana después de más de una década.

A través de sus redes sociales, la artista expresó su pesar por la cancelación y agradeció el apoyo de sus fans, asegurando que su equipo trabaja en la reprogramación del concierto.

¿Qué es un “cuadro abdominal”?

El término “cuadro abdominal” se refiere a un conjunto de síntomas que afectan la región abdominal, como dolor, inflamación, náuseas o vómitos.

Las causas pueden variar desde infecciones gastrointestinales hasta condiciones más serias como apendicitis o úlceras.

En el caso de Shakira, aunque no se han proporcionado detalles específicos, es posible que el estrés y las demandas físicas de una gira hayan contribuido a su malestar.

Es esencial que cualquier persona que experimente síntomas abdominales persistentes busque atención médica para un diagnóstico y tratamiento adecuados.