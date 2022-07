Stranger Things se ha convertido en la serie con más éxito a nivel mundial y sus actores son reconocidos en todas partes.

La última entrega de este proyecto sorprendió a los seguidores pues integró a varios personajes nuevos, entre ellos, uno que fue detenido en el aeropuerto.

Fue en medio de una entrevista que el actor reveló cómo había sucedido este hecho.

Actor de Stranger Things fue detenido en el aeropuerto

Esta situación tuvo que ser enfrentada por Joseph Quinn, actor de Stranger Things quien interpreta a Eddie en la serie.

Eddie Munson es uno de los personajes que se integró en la cuarta temporada del proyecto y a quien muchos reconocen por su papel.

El actor contó en la entrevista que tuvo en el famoso programa ‘The Tonight Show’ de Jimmy Fallon, que lo detuvieron en el aeropuerto cuando llegó a Estados Unidos.

Este hecho se presentó justo el día que él había sido invitado a participar en el show. Dijo que había sido detenido por varias horas.

Todo ocurrió por uno de los controles de migración, “me llevaron a una mazmorra, por así decirlo, y me tuvieron esperando allí hasta que me llevaron a un escritorio donde alguien me preguntó: ‘¿Qué viene a hacer usted a Estados Unidos, señor?”.

El joven actor indicó lo que había respondido, “estoy aquí para que me entreviste Jimmy Fallon”, pero el funcionario de inmigración no le creía.

Joseph Quinn también le dijo al conductor del programa que “otro funcionario me miró a mí, le miró a él y le dijo: ‘¡Deja en paz a Eddie!’. Entonces el otro aduanero dijo: ‘¡Es Eddie, de ‘Stranger Things’!’ Y se quedó en plan: ‘¿Tú eres Eddie Munson?’”.

El actor británico contó que se arregló el mal entendido pero que luego de ello empezaron a realizarle más preguntas.

“Me decían: ‘¿Vas a volver la siguiente temporada?’, yo les respondí: ‘Ni idea’, y antes de devolverme el pasaporte, me dijeron: ‘Más te vale’”.

