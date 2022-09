“Un engaño”: Acusan a Juan Diego Alvira de mentir sobre su salida de Caracol

El presentador Juan Diego Alvira sorprendió a muchos televidentes y seguidores la semana pasada tras anunciar su salida del canal Caracol, pues nadie esperaba que tomara esa decisión.

Gracias a sus más de 10 años trabajando para el canal Caracol, logró ganarse el corazón de muchos televidentes de Noticias Caracol. El presentador tuvo como colegas grandes figuras del periodismo como Mónica Jaramillo, Alejandra Giraldo, Catalina Gómez y más, con quienes compartía día tras día las mañanas de noticias y conducían la sección de ‘El periodista soy yo’.

¿Juan Diego Alvira “mintió” sobre su salida de Caracol?

Durante el fin de semana algunos seguidores del presentador lo acusaron de “mentiroso”, luego de que se recordara una entrevista que el colombiano había dado días atrás en la que hablaba de su futuro en en Noticias Caracol.

Según el video referenciado por los fanáticos, al presentador Alvira le preguntaron directamente si el rumor sobre sus salida del canal era cierto, a lo que él respondió que por lo pronto no pensaba irse.

En aquella ocasión, la entrevista la dio para el programa ‘Lo sé todo’ y allí dejó en claro que eran solo rumores y que se quedaría más tiempo en las noticias del canal.

“El delirio de las redes sociales y del mundo digital, que empezaron con toda clase y tipo de rumores. Que Juan Diego Alvira se iba, que iba a cambiar de trabajo, que abandonaba Caracol. La verdad eso, tranquilos, no está dentro de mis planes, por lo menos cercanos”, fueron sus palabras.

Ante la publicación del video, los usuarios de las redes lo llamaron “mentiroso” pues al parecer esta entrevista la dio poco antes de que se confirmara su renuncia al canal Caracol y se hablara de su llegada a otro medio.

“Nos engañó, dijo que no se iba y vea”; “Nos engañó; pensé en serio que no se iba”; “De pronto no podía decir que se iba porque no había firmado”; “A mi sí me hará falta en Caracol pero de que nos mintió, nos mintió”; “Ay no, nos mintió y yo sí lo quería”; “Yo todavía lo adoro así se vaya, me parece bueno” , fueron algunos comentarios.

¿Cuál será el nuevo trabajo Juan Diego Alvira?

Alvira que llegó a Noticias Caracol en 2011, empezó presentando el noticiero del fin de semana, para después pasar a la primera edición del informativo.

Aunque su camino ya no estará en Caracol, Alvira no se alejará de su labor, pues como él lo ha dicho muy bien, esa es su pasión y disfruta mucho haciéndola. Ahora su reto estará en Revista Semana a la que ayudará a impulsar su crecimiento digital.

El periodista será el encargado de manejar y presentar las nuevas secciones de video para ese medio, así que continuará siendo visible pero ahora a través de las redes y plataformas digitales.

Sin duda, el crecimiento online es clave para todos los medios de comunicación y Juan Diego, que lleva años presentando, ya cuenta con la experiencia para dar a conocer la información de una manera más eficaz.

