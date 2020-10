La cantante británica estaría viviendo uno de sus mejores tiempos en varios aspectos de su vida, como su situación sentimental. Su nueva pareja es el rapero Brit Skepta. Así lo asegura una fuente cercana a la artista.

Adele no solo estrena figura sino pareja. Luego de su separación de Simon Konecki en septiembre de 2019 y tras 7 años de matrimonio, es la primera vez que se habla de que Adele se habría dado una nueva oportunidad en el amor. Se trata del rapero Brit Skepta, de 38 años. Una fuente cercana a la artista aseguró a la revista People que el romance va viento en popa. “Tienen los mismos círculos en Londres, y ella se está divirtiendo”, agregó.

Skepta, cuyo nombre real es Joseph Junior Adenuga y Adele son amigos desde hace varios años y tienen una conexión profunda con la música, pero además son vecinos porque ambos viven en el barrio Tottenham en Londres, y otro punto en común y muy importante es que los dos tienen hijos pequeños.

En 2016, Skpeta, quien tiene una hija de dos años, River, de una relación anterior dijo en una entrevista al Evening Standard: “Adele me envía mensajes de texto todo el tiempo y me mantiene bajo control. Me habla de cómo van las cosas”. Lo que demuestra que son buenos amigos desde hace un buen tiempo, pero ahora lo estarían intentando como pareja.

Entre tanto, Adele apareció recientemente en el programa Saturday Night Live y afirmó que el amor no ha sido benévolo con ella. “Hola, soy Adele Adkins, tengo 32 años. Es posible que me conozcan como la cantante Adele. Estoy aquí porque he tenido mucho desamor en mi vida, primero a los 19 años y luego a los 21. Después aún más famoso a los 25, pero tengo un buen presentimiento acerca de Ben K (Beck Bennett). Es sólo la primera noche, pero puedo decir que es el amor de mi vida”, dijo bromeando como parte de una parodia en la que participó esa noche.

