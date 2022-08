Por primera vez la venezolana habló sobre la relación que tuvo con el artista y reveló detalles que no muchos conocían.

En varias ocasiones Alicia Machado había nombrado a Luis Miguel en sus entrevistas pero no contaba detalles a profundidad.

Decía que mientras estuvo en su idilio con el cantante se portó como “todo un caballero, era muy lindo”.

Pero recientemente se conoció cómo empezó el romance entre la ex Miss Universo y el interprete de “Tengo todo excepto a ti”.

¿Quieres conocer los detalles?

Aquí te contamos.

Alicia Machado confesó el romance que tuvo con Luis Miguel

Alicia Machado conoció a Luis Miguel tras ganar Miss Universo pero nunca había detallado cómo empezó su romance.

La venezolana contó en una entrevista con Yordi Rosado en YouTube que le tocó una época linda pues Luis Miguel tenía 25 años y era un caballero.

“Nos conocimos porque cuando gano Miss Universo, a las dos semanas, me llevan a Los Ángeles a vivir y me llevan a hacer las fotos oficiales de Miss Universo con un fotógrafo famosísimo amigo de él”, dijo la actriz.

También indicó que fue el cantante quien la invitó a salir a cenar por medio de una llamada telefónica y que fue un gran apoyo desde ese momento pues recibió críticas por su peso y Donald Trump la acosaba.

“La primera vez que salimos a cenar fue como un cuento de hadas, mandó a cerrar un lugar para mí, había violines”.

Alicia Machado contó que su paso por Miss Universo fue difícil por lo que tenía que aguantar del exmandatario estadounidense.

“Cuando Trump hacía lo que hacía, Luis Miguel me decía ‘no, tú no estás gorda, tú no le hagas caso’ él me daba mucho apoyo. Entonces, me encantaba andar con él por eso”.

La actriz, presentadora y exreina solo tiene buenos recuerdos de Luis Miguel y aseguró que siempre fue muy cariñoso y lindo con ella.

