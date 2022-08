El exmandatario dijo a través de su cuenta de Truth que su casa ubicada en Palm Beach, Florida, estaba siendo allanada.

Aunque Donald Trump no detalló la razón de por qué agentes del FBI se encontraban allanando su casa, aseguró que “es una mala conducta procesal”.

Cabe resaltar que el expresidente de Estados Unidos ha estado en medio de investigaciones judiciales por el ataque del 6 de enero al Capitolio.

¿Quieres conocer más detalles de este allanamiento?

Aquí te contamos.

Casa de Donald Trump es allanada por el FBI. Esto se sabe

Donald Trump dio a conocer por medio de su perfil en la red social Truth que su casa estaba llena de agentes del FBI.

Mediante un comunicado dijo “estos son tiempos oscuros para nuestra Nación, ya que mi hermosa casa, Mar-A-Lago en Palm Beach, Florida, está actualmente sitiada, allanada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI”.

Aunque el exmandatario no aclaró por qué están realizando este procedimiento dijo que es “un ataque de los demócratas de la izquierda radical que desesperadamente no quieren que me postule a la presidencia en 2024″.

El FBI aún no se ha pronunciado sobre este hecho pero cabe recordar que Donald Trump está en medio de investigaciones por el ataque al Capitolio.

Este incidente se presentó cuando una turba de partidarios del expresidente causó varias muertes y él no hizo nada para detener lo que estaba pasando.

Fuentes cercanas a la investigación dijeron que los agentes buscan documentos clasificados con posible mal manejo enviados a la casa Mar-A-Lago.

Según The Washington, en 2020 tras su derrota electoral, Donald Trump se habría llevado información altamente clasificada.

Estos se debían entregar una vez finalizado su mandato pero él decidió llevarlos a su casa en Florida.

El magnate aún no se ha pronunciado oficialmente sobre su candidatura a las elecciones de 2024 pero ha mostrado que está en sus planes.

