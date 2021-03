La actriz y modelo no baja la guardia con su ex marido Johnny Deep. Amber decidió tomarse el tiempo para responder a las acusaciones de “cazafortunas” que le hacen fanáticos y cercanos al famoso actor en sus redes sociales.

Hasta ahora Johnny Deep lleva las de perder: el diario The Sun salió ileso en la demanda interpuesta por el actor, que pedía se rectificará de haberlo señalado de “maltratador” en un artículo. Así mismo le fue negada la petición de repetir el juicio contra el medio. Además no será la última vez que le vea la cara a su exesposa. Se encontrarán este año en la corte nuevamente, luego de que el intérprete de Jack Sparrow presentara una demanda contra Amber a raíz de un artículo que ella firmó para The Washington Post hablando de su experiencia como supuesta víctima de abusos.

Y quizás por esa ventaja, Amber no tuvo problema en responder varios de los señalamientos que le llegan a sus redes sociales, donde básicamente la acusan de ser una “caza fortunas” y de fabricar pruebas en contra de Deep. Uno de sus más acérrimos defensores es el abogado del actor que aprovechó la publicación de dos imágenes antiguas de la actriz tomadas en la playa y en las que no se aprecia ninguna herida, para asegurar que ella había falsificado los documentos gráficos que presentó como prueba de las agresiones que habría sufrido en el marco de su matrimonio.

Amber le respondió al abogado de forma pública: “Sí, señor Waldman, puede que en aquella ocasión yo llevara maquillaje, pero usted siempre se quedará corto en todas las demás”, contraatacó para burlarse aparentemente de la baja estatura del abogado de su exmarido. De igual forma respondió a varios tuits de los fanáticos de Deep que insisten en que solo iba por la fortuna de su famoso exesposo.

