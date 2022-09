Amparo Grisales reveló uno de sus secretos de vida: “Sé egoísta contigo misma”

Amparo Grisales es una de las actrices más respetadas del país y sin duda alguna, su belleza ha sido un tema de conversación, pues muchas de sus seguidoras querían conocer su secreto para lucir tan bella a pesar del paso del tiempo.

Sin lugar a duda, Amparo Grisales se ha ganado el título de ‘la diva de Colombia’, pues su largo paso por la televisión nacional, ha demostrado que el talento de Grisales es enorme. Gracias a su belleza e innegable actitud, ella ha llamado la atención de muchos hombres que han intentado conquistarla.

Secreto de vida de Amparo Grisales

La actriz dio su opinión sobre cómo deberían actuar las personas para que los demás sientan el amor que se les brinda con total sinceridad, franqueza y transparencia, pues, de acuerdo con Amparo, no se puede lograr nada de eso sin haberse amado a sí mismo primero.

“Tú tienes que ser egoísta contigo misma, si tú no te amas a ti mismo, no puedes amar a nadie, entonces tú tienes que, desde ti mismo, tener ese egoísmo: primero me pulo, primero me perfecciono yo, primero estoy divina, primero tengo cosas que dejar, que enseñar, que transmitir, energía linda, para poder, todo esto acumularlo, y enseñarlo, transmitirlo y como energía, pasárselo a las demás personas”, dijo la manizaleña a una de sus seguidoras.

Y además añadió que “si tú no te amas a ti mismo, no puedes amar a nadie, ni a un perrito”. Amparo Grisales ha estado vigente en el mundo del entretenimiento durante muchos años y aunque hay quienes critican su edad, otros la aplauden.

Para ella sus 66 años no son un problema, al contrario se enorgullece de estar en forma y le causa gracia quienes la llaman abuela.

En el mes anterior, la actriz sorprendió a todos sus seguidores con unas fotografías en su cuenta de Instagram donde se deja ver en bikini y su figura dejó sin palabras a muchos.

Aunque luce preciosa, hubo otros seguidores que no perdieron la oportunidad de hacerle comentarios sobre su edad, un tema del que ella misma se ha burlado tal y como lo mencionó en la descripción de la publicación de ese momento: “Y ahí les va la ABUELA...!!!”.

¿Quién es su nuevo novio?

La vida amorosa de Amparo Grisales siempre ha sido un poco misteriosa y aunque se han conocido algunas parejas, esta vez ella decidió acallar las dudas y publicar una tierna foto en la que lucen muy enamorados.

A través de sus historias de Instagram, la actriz y jurado del reconocido programa ‘Yo me llamo’, publicó una tierna foto junto al hombre al que ella con su personalidad y belleza le roba el aliento.

“Playa, brisa y mar”, fueron las palabras que escribió la artista en su historia, junto a dos emojis con ojos de corazón.

Una vez conocida la imagen, varios de sus seguidores publicaron mensajes de apoyo a su relación y a su felicidad pues la pareja se ve muy bien junta.

Hasta el momento, lo que Grisales ha dicho sobre su nuevo novio es que es de Brasil y que su nombre es Tommy. Además y como es evidente se ve feliz y relajada de estar con alguien que la acompañe en su camino.