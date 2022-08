El “agarrón” de Amparo Grisales y un seguidor en Twitter que dio de qué hablar

Amparo Grisales es una de las actrices que ha sabido evolucionar con el paso del tiempo, pues con el cambio generacional llegó la puerta de las redes sociales que cambió muchas formas de comunicarnos y consumir contenido.

Ella ha logrado seguir vigente y con ello, su talento ha crecido tanto como sus seguidores. Bien sea por los tips de belleza, de alimentación, de moda o incluso de canto, Amparo Grisales siempre genera controversia y gracias a todo su tiempo en el mundo del entretenimiento, sabe muy bien cómo bandear los malos comentarios o las críticas.

Amparo Grisales y promoción de HBO Max

Gracias a su innegable talento, la actriz ha logrado conquistar varios mercados, destacándose ante las cámaras no solo con su manera de actuar sino también con su belleza.

A pesar de los pasos agigantados que ha dado, en redes sociales no falta algún seguidor que le envía mensajes para criticar su trabajo o incluso su edad. A pesar de ello, Amparo Grisales siempre sabe cómo salir un paso adelante y no prestarle mucha atención a lo que digan de manera burlesca.

Justamente, este fin de semana, un usuario de la red Twitter publicó un mensaje poco agradable sobre la promoción en la que participó ‘La diva’ de Colombia, para la cadena HBO. Grisales fue bautizada como la ‘Targaryen colombiana’, pues la actriz fue elegida para protagonizar el video promocional con el que Colombia conoció la dinastía de “La casa del dragón”, precuela de “Juego de Tronos” estrenada el pasado 21 de agosto.

“Es una historia con la que me conecto y por eso decidí participar en la campaña, para contarle a Colombia sobre la fantástica dinastía de los Targaryen, que luchó por mantener su trono y su poder, a pesar de las intrigas, dramas y guerras”, afirmó Grisales, que destacó el papel “determinante” que tienen los dragones en esta serie, pues a pesar de ser míticos, “definen la historia de todo un imperio”.

Respuesta de Amparo Grisales a twittero

Sobre esta promoción, un usuario de Twitter intentó burlarse de su participación en la grabación de la cadena, al punto de provocar una reacción en la actriz.

“Al paso que vamos, la comisión de la verdad dirá que Amparo Grisales es virgen, Adriana Lucia sí canta o que Gustavo Bolívar fue inducido a deber plata a sus proveedores”, fue el mensaje que publicó el twittero.

Ante ello, la actriz de películas y programas de televisión respondió de manera tajante y “agradeció” que no todos los hombres fueran como él.

“Si sólo hubiesen tipos como usted, que la debe tener diminuta … o a lo mejor no tiene … ¡cualquiera se queda virgen! Ah noooo… y con esa cara”, escribió Amaparo.

…..si sólo hubiesen tipos como ud. que la debe tener diminuta … o a lo mejor no tiene ….. cualquiera se queda virgen!

Ah noooo… y con esa cara !!

🙈 https://t.co/aFkg6JJmfW — Amparo Grisales (@Amparo_Grisales) August 28, 2022

De inmediato, varios seguidores apoyaron su reacción y resaltaron su participación no solo en esa promoción, sino en varias producciones de éxito en el país: “Amparito no te dejes ofender de esta gente, tú eres la diva de Colombia, a él no lo conoce nadie”; “Amparito: Si hay una mujer berraca en Colombia, preciosa, súper actriz, diva, modelo, empresaria etc, esa eres TÚ”; “Eres lo máximo, no les prestes atención”.