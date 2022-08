¿Que vuelva con Shakira? Tajante reacción de los papás de Piqué ante Clara Chía

La separación de Shakira y Piqué continúa dando de qué hablar, pues además de la custodia de sus hijos, ahora está en todos los titulares la nueva relación del futbolista y lo “rápido” que olvidó a la colombiana.

Puedes leer: ¿Entorno de la novia de Piqué confirma embarazo? Esto fue lo que revelaron

Aquí puedes encontrar más contenido como este

La separación parece no tener vuelta atrás, pues ahora el foco también se lo está llevando la novia de Piqué y el llamado “reemplazo” de Shakira. La noticia de un nuevo amor no le ha caído nada bien a los seguidores y de seguro, tampoco a la cantante, pero ha otras personas que no lo han aprobado, los padres de Piqué.

¿Defendiendo a Shakira? Contundente reacción de los papás de Piqué frente a su nueva novia

Luego de semanas de confirmarse la separación de Shakira y Piqué, los principales medios españoles han revelado algunos detalles sobre la expareja. Incluso, continúan asegurando que el ibérico ya lleva un tiempo largo con su nueva pareja.

De acuerdo con Jimena Grandinetti en el noticiero Arriba Argentinos, tanto la mamá como el papá del deportista quieren que se reconcilie con Shakira y sigan con su relación.

“Shakira está bastante triste con esta noticia. Está haciendo todos los trámites lo más rápido posible para mudarse a Estados Unidos y, en el medio, Piqué le presenta esta nueva novia a los papás”, aseguró.

Igualmente, aseguró que “los papás del jugador le dijeron: ‘No, no, no. No queremos saber nada con esta otra. Sólo queremos a Shakira’”.

Cabe destacar que días atrás el medio peruano OjoPe señaló que Joan Piqué y Montserrat Bernabeu “rechazaron a la nueva pareja de su hijo”. Y es que, de acuerdo con la prensa, los padres de Gerard Piqué aseguraron que “no quieren a otra mujer en su familia, más que a Shakira”.

Pues tanto Joan Piqué como Montserrat Bernabeu aún guardan cierta esperanza de que la pareja que duró 12 años enamorada, se reconcilie y vuelan a estar juntos. “Además, ellos viven cerca de la cantante, por lo que no están de acuerdo con que Piqué lleve a su nueva novia a su casa, pues sería una falta de respeto a la colombiana. Así, los padres del futbolista le muestran su apoyo a Shakira, quien desea irse a vivir a Miami con sus hijos”, señalaron.

El medio mencionado dijo también que “los padres de Gerard Piqué desean que Shakira y su hijo retomen su relación. Además, la madre del futbolista y la cantante colombiana siempre han tenido una gran relación y se han llevado muy bien”.

Te sugerimos leer: Esta es la suma que Shakira debería pagar a Piqué para quedarse con sus hijos