Amy Winehouse: 5 datos de la diva del soul que no conocías

El 23 de julio de 2011 falleció Amy Winehouse a causa de una intoxicación por alcohol. De acuerdo con su autopsia, la artista había consumido cinco veces más licor del permitido en Reino Unido. Durante años, sus fanáticos disfrutaron de su increíble música, pero también presenciaron cómo Amy se iba volviendo más delgada y decaída.

Te puede interesar: Tommy Dorfman, de ’13 Reasons Why’, se declara mujer trans

El documental sobre su vida, que se estrenó en 2015, revela que la artista tuvo una difícil batalla con las drogas y el alcohol. Tuvo varias desintoxicaciones y recaídas, que poco a poco fueron consumiéndola. Sin embargo, a pesar de su lucha contra las adicciones, la artista es un ícono musical que ha inspirado a millones.

Para conmemorar que se cumple la primera década sin la británica, hemos reunidos estos cinco datos curiosos que seguro no conocías. Al final de la nota, encontrarás cinco de sus más recordadas y exitosas canciones.

5 datos curiosos de Amy Winehouse

1. ‘Back to black’ fue todo un éxito

Su segundo álbum ‘Back to black’ vendió más de 10 millones de copias a nivel mundial. Fue tal el éxito que Amy consiguió revitalizar la música británica con su mezcla de soul u R&B.

2. ‘Rehab’ era una broma

Una de las canciones más conocidas de la artista es ‘Rehab’. Lo que muchos no saben es que el coro de la canción fue una broma que la cantante hizo mientras caminaba con el músico y productor Mark Ronson. Él le pidió que compusiera una canción entera sobre la rehabilitación y así fue como nació uno de sus más grandes éxitos.

3. Estudió en el mismo colegio de Adele

La cantante asistió a la Escuela de teatro Sylvia Young, donde había ganado una beca a los 8 años. Sin embargo, fue expulsada por su mal comportamiento y por haberse perforado la nariz. Posteriormente, estuvo en la Escuela Brit donde también se encontraban Adele, Leona Lewis y Jessie J.

Lee también: La pelea del Príncipe Carlos con su hermano menor, el Conde de Wessex

4. Tenía 14 tatuajes

Además de su increíble voz, otra de las características que llamaba la atención de la artista eran sus tatuajes. En total tenía 14 y el primero de ellos se lo hizo cuando tenía 15 años. Era la imagen de Betty Boop que tenía en su espalda.

5. Karl Lagerfeld la consideraba una musa

El famoso diseñador afirmó que se inspiró en el look de Amy para realizar algunos de sus desfiles. Lagerfeld dijo que “ella es un icono de estilo. No es sólo una musa, es un genio. Es una de las mejores voces de hoy en día”.

5 canciones para recordar a Amy Winehouse

La mejor manera de rendirle tributo a una estrella musical es escuchando su música. Aquí te dejamos este listado de 5 de sus producciones más representativas.

1. Rehab

Amy Winehouse - Rehab

2. You know I’m no Good

Amy Winehouse - You Know I'm No Good

3. Tears dry on their own

Amy Winehouse - Tears Dry On Their Own

4Love is a losing game

Amy Winehouse - Love Is A Losing Game

5. Back to black