Aprende a manejar el acoso callejero con StandUP y la metodología de las 5D

Alberto Rincón (Director de L'Oreal de Centroamérica y Región Andina), María Isabel Cerón (Directora de Fundación Ayuda en Acción) y Natalia Ponce de León (Directora de Fundación Renace). Foto: Cortesía L'Oreal

Ayer miércoles 27 de abril se lanzó la campaña StandUP en contra del acoso callejero de L’Oreal y en conjunto con la ONG en Colombia Ayuda en acción.

Esta campaña es producto de una encuesta global realizada por L’Oréal Paris en asociación con Ipsos en la que se encontró que las preocupaciones sobre el acoso callejero siguen siendo significativas. Su gran acogida no es gratuita, desafortunadamente, 8 de cada 10 mujeres en el mundo asegura haber sufrido de acoso callejero.

Según el estudio, solo en el 2021 se reportaron casi 2.000 casos de acoso sexual en todo el país. En relación con el acoso callejero, según una encuesta realizada en Cali, 1 de cada 4 mujeres manifestó haber sido manoseada y tocada en plena calle; de ellas, el 63% dijo que su acosador era un desconocido. Además, el 8,4% de las mujeres manifestaba haberse sentido vigilada o seguida al salir de su casa.

“La iniciativa que tiene L’Oréal Paris: Stand Up es un impulso clave para unirnos contra el acoso callejero, que ha afectado directamente a 1 de cada 3 mujeres el año pasado, una cifra sorprendente dada la línea de tiempo condensada y la situación de confinamiento”, afirmó Alberto Mario Rincón, director general de L´Oréal Centroamérica y Región Andina.

“De hecho, algunos hallazgos innovadores, extraídos de 14 países entre 14.000 personas, revelaron que las mujeres han experimentado una mayor sensación de ansiedad sobre los espacios públicos y el 75% de las mujeres evita lugares para no ser víctimas de acoso sexual, mientras que el 59% adapta su ropa y apariencia cuando sale en público y el 54% evita ciertos medios de transporte público”, comentaron las fuentes.

Además, según el estudio, en términos generales, 1 de cada 2 personas dice que no se siente segura en el espacio público.

STAND UP CONTRA EL ACOSO CALLEJERO | L'ORÉAL PARIS

StandUP te educa a para que sepas enfrentar y combatir el acoso callejero: usa tu entrenamiento gratuito de las 5D contra el acoso callejero

Esta campaña que ya está dándole vueltas al mundo busca informar y capacitar a miles de personas en diferentes países para concientizar y combatir el acoso callejero.

El objetivo es capacitar a más de 8.700 personas en todo el país en un plazo de dos años con la metodología 5D de Right to Be (Distraer, Delegar, Documentar, Desahogar y Dirigirse al acosador) y a 1.5 millones de personas en el 2022. El problema actualmente aqueja a 8 de cada 10 mujeres.

Se llevarán a cabo dos tipos de entrenamiento. Uno, dirigido a grupos vulnerables en universidades y gremios de comercio, turismo, hotelería y transporte que llevará a cabo la ONG Ayuda en Acción; y el segundo, un entrenamiento gratuito a través del sitio web standup-colombia.com y que tiene una duración de 10 minutos. Las personas que han hecho este entrenamiento reportan sentirse mucho mejor preparadas y menos vulnerables frente al acoso. Descubre de qué se trata.

La metodología de las 5D contra el acoso callejero sirve para entrenarte tanto si eres testigo de acoso como si la eres víctima.

El Renacer de Natalia Ponce

En el encuentro, Natalia Ponce de León también compartió sobre su propia experiencia como víctima de acoso y ataque con ácido y su viaje de transformación en este camino de recuperación y sanación. Desde su ataque en 2014, Natalia ha sido embajadora de la protección de derechos de la mujer y ha trabajado con otras víctimas de la violencia a través de su Fundación Renacer.

Según su experiencia directa, las medidas para la disminución de estos ataques aún son menores, a pesar de los avances en aumentar las penas para los victimarios de 20 a 30 años gracias a su trabajo de los últimos años, en Colombia aún no se ha logrado regular por completo la venta de sustancias peligrosas con las que generalmente se llevan a cabo estos ataques.

Natalia comenta que si bien se logró frenar la venta de ciertos productos en grandes almacenes de cadena que son regulados, aún se venden en establecimientos comerciales menos regulados, más pequeños o tiendas de barrio, por lo que siguen suponiendo un peligro para las mujeres. Por esto, es determinante empezar con educación y campañas de prevención y de protección para no solamente entrar en e tema de mitigación de daños y perjuicios.

