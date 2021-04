Ariana Grande confirmó en su cuenta de Instagram que tendrá un puesto en la silla roja de La Voz, en Estados Unidos. La estrella del pop se unirá al plantel de jueces de cara a la emisión de la temporada número 21 del exitoso concurso musical.

Ariana llega en reemplazo del también cantante Nick Jonas y compartirá plató con Blake Shelton, John Legend y Kelly Clarkson. Pero Jonas no se va. Fuentes de la producción explicaron al portal de noticias Page Six que la salida de Nick no es definitiva, y que permanecerá dentro del “sistema de rotación” de estrellas que ha venido definiendo la mecánica del programa desde sus inicios. “Ariana es una gran seguidora de La Voz, y su equipo llevaba ya mucho tiempo buscando esta oportunidad. Reemplazará a Nick Jonas, pero él no se irá del todo”, confirmó la producción.

Entre tanto la cantante, expresó lo que significa este nuevo reto en su carrera y hasta bromeó sobre la supuesta salida de Jonas: “Me siento muy emocionada de unirme a Kelly, John y Blake en la temporada 21 de La Voz. Es un honor y estoy muy entusiasmada. ¡Te vamos a echar de menos, Nick!”.

La artista italoamericana presumió en sus redes el sillón rojo que ocupará como juez en el concurso de NBC, la cadena de televisión que emite el show en Estados Unidos. También confirmó que era un sueño desde hace años, sobre todo luego de que en 2016 tuviera una participación interpretando Into you y Dangerous Woman en colaboración con Christina Aguilera durante la final de ese año.

