Así es cómo Danna García recuerda su papel en ‘Café con Aroma de Mujer’

Danna García es una de las pocas actrices colombianas que no solamente se han hecho un nombre en la televisión colombiana, pero también a nivel internacional. El papel por el que más se le conoce es el de Norma Elizondo en el gran éxito ‘Pasión de Gavilanes’, pero este año ha vuelto a sonar bastante por su participación en ‘Café con Aroma de Mujer’.

Este clásico de la pantalla chica nacional ha vuelto a ser trasmitido por el Canal RCN desde agosto de este año, es una creación de Fernando Gaitán, protagonizada por Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker, allí, García interpretaba a Marcela Vallejo Cortez, la hermana menor del protagonista, Sebastián Vallejo.

Aunque este año se estrenó la continuación de Pasión de Gavilanes por Telemundo, en la que ella regresó como personaje principal, la actuación de la antioqueña en ‘Café’ se ha robado la atención de bastantes televidentes que ven noche a noche la telenovela.

Danna García habla de Café con Aroma de Mujer

Danna García en la actualidad tiene 44 años, en la historia de Gaitán, que fue estrenada en 1994, tenía solo 16 años de edad, siendo este uno de sus primeros trabajos como actriz.

Sobre este importante proyecto en su carrera, la actriz lo recuerda muy gratamente, de hecho, en 2020, publicó un trino diciendo lo siguiente: “Hace 25 años cambió mi vida por completo gracias a ‘Marcela’ en ‘Café con aroma de mujer’, ¡un novelón!”, mensaje que iba acompañado de una foto de ella por esa época impresa en un periódico.

Varios internautas le respondieron esta publicación, estos son algunos comentarios: “Hola Danna, recuerdo a Marcela en Café con aroma de mujer, la novela la recuerdo como si fuera ayer ¡cuánta nostalgia! para mi fue tremenda novela, saludos desde Venezuela”, “Ahí yo te vi por primera vez. Asistí acá en Brasil… Saludos mi reina”, “Hermosa. No me vi la novela en su momento, ¡pero un día de estos me la veré por Internet!” y muchos más.

Los días difíciles de Danna García

Por estos días, la actriz no la está pasando muy bien, ya que un miembro muy querido de su hogar murió, así lo dejó saber en sus redes sociales. Se trata de Luna, la perrita con la que compartió 16 años de su vida, a quien consideraba una cómplice y una integrante más de su familia.

“Hoy se va mi nena, mi gran amor de 16 años. Gracias por enseñarme a amar de una manera que no conocía. A cuidarte, a acompañarnos, a divertirnos, a ser más que dos cómplices. Te amo. Buen viaje mi Luna. Nuestro amor es inmortal... Los angelitos ya te cuidan en el cielo. Hasta pronto ‘Mi Luna, mi Sol y mis Estrellas’”, expresó con sentimiento la antioqueña.