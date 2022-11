Gabriela Tafur reflexiona sobre Miss Universo y habla de sus próximos proyectos

Desde que Gabriela Tafur tuvo la oportunidad de representar a su país en Miss Universo quedó claro que estaba hecha para cosas grandes, ya que quedó entre el topo 5 de este importante certamen de belleza.

A partir de esa oportunidad se ha desempeñado en diversos campos, estuvo en la radio y recientemente pasó a la televisión, por ejemplo, como presentadora de ‘El Desafío’, ahora está lista para más aventuras en los medios.

A casi tres años de haber pasado por Miss Universo, en conversación con Cromos, la vallecaucana reflexiona sobre este importante capítulo en su carrera y menciona si hubiera hecho algo diferente en su participación:

“Claro, uno siempre como que ve ese día, esa noche y uno dice: ‘yo debí haber hecho esto distinto’. Pero yo creo que todo se dio como tenía que pasar, cuando yo me fui a Miss Universo fue en diciembre de 2019, llego a Miss Universo y comienza la pandemia, entonces creo que todo surge como tiene que pasar, creo que hoy estoy trabajando en lo que me gusta y lo que amo precisamente por esa plataforma que me dio Miss Universo. Tal vez uno sí se critica mucho y dice ‘esto lo debí haber hecho diferente’, pero creo que como pasó debió haber pasado”.

Hace unas semanas se dio a conocer que la franquicia de Miss Universo cambió de dueño, ahora pertenece a la magnate tailandesa Anne Jakkaphong, lo que la convierte en la primera mujer en comprar la organización. Tafur también conversó sobre este importante cambio en la marca:

“Yo creo que el concurso ya venía cambiando, de la era Trump a la de IMG, creo que lo que hizo IMG muy bien fue mirar lo que está pasando hoy en el mundo, no darle la espalda a los cambios sociales, a los cambios políticos, a los cambios económicos y más bien aceptar una belleza no tan tradicional, otro tipo de concepción de lo que se entendía como la mujer tradicional.

No sé si vayan a cambiar mucho con respecto a eso, creo que esos estándares se van a seguir manteniendo y afortunadamente hoy en día sabemos que no hay un solo tipo de belleza, que no hay un solo tipo de lo que se considera mujer tradicionalmente, creo que eso se va a preservar y cada vez más vamos a seguir avanzando en ese tema”.

En enero del próximo año se llevará a cabo una nueva edición del popular concurso de belleza y la representante de los colombianos es la quindiana María Fernanda Aristizábal, la también abogada expresó qué le diría a ella y opinó sobre su candidatura:

“Que la amo, que la adoro y que va a aganar. Le estoy haciendo muchísima fuerza, yo a Mafe la coroné como Señorita Colombia, yo le entregué la corona a ella, estaba esperando con ansias este momento, que ella se pudiera ir, he seguido muy de cerca su reinado, todo lo que ha hecho y ella lleva tres años siendo reina, entonces ha tenido mucho tiempo para prepararse, está segura, está divina, es una mujer muy inteligente, muy segura de sí misma, creo que lo va a hacer muy bien”.

Por otro lado, la ex Señorita Colombia confesó qué le gustaría seguir haciendo con su carrera, teniendo en cuenta las oportunidades que ha tenido en este año:

“Por ahora estoy muy feliz trabajando con Caracol, estoy muy feliz en mi casa, dichosa, sigo aprendiendo de la televisión, tengo mucho que mejorar, mucho que aprender, encontré lo que me gusta hacer, aunque ustedes saben que yo hago muchas cosas. Cuando uno abarca mucho es difícil enfocarse como en una sola cosa, pero ya me di cuenta que me encanta estar en los medios, en la televisión y quiero seguir utilizando los medios para seguir construyendo país”.

Gabriela Tafur, un referente de estilo

Asimismo, entre los otros proyectos que tiene Gabriela Tafur en estos momentos es su colaboración con la firma de moda Mango (MNG Colombia), es la actual imagen de la marca catalana en el país, al hacer un repaso por la nueva colección, concentrada en las fiestas decembrinas, ella comparte unos tips de cómo transformar un look de día a uno de noche, algo perfecto para la época de fin de año:

“Tener un traje de sastre es algo muy versátil, entonces, dependiendo de lo que quieras y para dónde te lo vayas a poner lo puedes cambiar, yo quería un look que fuera versátil porque hoy empezamos a las 3 de la tarde, pero esto va para largo, la idea del look era ponerle accesorios que fueran de noche, con la correa, los zapatos, la cartera y que independientemente de la hora del día funcionan muy bien”.

Con diciembre y enero en el horizonte también se viene el momento perfecto para pedir vacaciones y visitar lugares paradisíacos, como la playa, entonces la presentadora de televisión compartió sus mejores consejos a la hora de vestirse para este tipo de ocasiones:

“Yo siempre digo que lo más importante a la hora de vestirse es sentirse cómoda, entonces, por ejemplo, personalmente, yo no utilizo bikinis altos porque no me horman bien, entonces, solamente por caer en la moda de utilizar bikinis altos no me los voy a poner.

Mi recomendación es que seamos fieles a lo que nos gusta y nos sienta bien, que no sigamos por seguir modas porque, nuevamente, la moda pasa y lo que perdura es la esencia y el estilo, si uno está tranquilo, cómodo, se siente bien, se siente seguro, eso lo va a proyectar, mientras que, si uno se pone algo que, de cierta manera, lo haga sentir inseguro también lo vas a proyectar, ¿cómo te quieres proyectar?, ¿cómo te quieres sentir? Utiliza cosas que te beneficien, que te dejen divina o divino y te gusten de verdad”.