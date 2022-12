Así luce hoy Andrea Nocetti: la exseñorita Colombia dio un anuncio inesperado

En el año 2000 Andrea Nocetti fue Señorita Colombia en donde demostró que su manejo de pasarela y su confianza la hicieron acreedora de la corona.

Sin embargo, su rumbo por el modelaje no estuvo atado netamente a las pasarelas pues también demostró su talento al frente de la cámara al aceptar varios papeles en algunas producciones nacionales como Bermúdez, Nuevo Rico, Nuevo Pobre, La madame, El engaño, entre otras.

¿Qué le pasó a Andrea Nocetti?

Hacia el año 2015, Andrea Nocetti se mudó a Miami a construir un hogar con su pareja Elliot Minski, con quien tuvo a su primogénito Lucian. Desde entonces, se alejó un poco de la pantalla chica colombiana, aunque realizó varios castings en territorio estadounidense.

Recientemente la cartagenera publicó una imagen en sus redes sociales en las que se ve diferente y luciendo un cuerpo precioso y cambiado.

En la fotografía la exreina se mostró luciendo su barriguita y, a juzgar por una de las etiquetas que puso en el mensaje que acompañó ya tendría 21 semanas.

No obstante, lo que más llamó la atención de sus seguidores fue la edad en la que tendrá a sus gemelos pues ya tiene 44 años.

Tras su primer hijo, muchos pensaron que esa sería la única vez que tendría pues para esa época tenía 42 años. No obstante, la exvillana de Nuevo rico, nuevo pobre dejó a sus seguidores bastante sorprendidos con la imagen.

Ante ello, varios famosos amigos de Andrea le dejaron mensajes felicitándola por la nueva familia que está por llegar a su vida.

Una de ellas fue la también exseñorita Colombia Taliana Vargas, quien le escribió: “Andre, qué noticia más espectacular! Me alegro mucho por ti y toda tu familia”. Entre el resto de mensajes también estuvieron otros de su seguidores.

“Te felicito Andre, wow qué emoción”; “No puedo creerlo, Dios te bendiga por esa familia tan linda que tienes y que viene”; “Te ves hermosa para ser mellizos aún la barriga no está tan grande”; “Qué emoción no puedo creerlo que vayas a tener más bebes”; “Divina Andre, te luce mucho esa barriguita”; “Wow no puedo creerlo te ves preciosa con todo Andre y más con esa barriguita de bebés”; “Preciosa esa familia que está creciendo en tu hogar, me parece divino”, fueron algunos de los comentarios.