La colombiana Karol G dio a conocer a sus seguidores a través de sus historias de Instagram que ya era momento de cambiar su look.

Para Karol G el cabello azul era una de las cosas más importante para ella y que más la hacían reconocer en la industria.

Pero fue ella misma quien confirmó que se quería despedir de este color para darle un giro a su vida y dejar el pasado atrás.

La cantante terminó sus shows y decidió viajar a los lugares que siempre soñó en compañía de algunos amigos.

Así se despidió Karol G de su cabello azul

El domingo 31 de julio, la cantante colombiana Karol G reapareció en redes sociales y dio una noticia a sus seguidores.

La artista dijo que había llegado el momento de cambiar y por eso decidió cambiar su auténtico pelo azul por otro color.

“Quiero contarles que decidí que ya era momento de cambiar mi pelo azul, que ustedes amaron tanto como yo”, dijo la cantante.

También contó a sus fans que para hacer esto se fue de vacaciones con algunos amigos a lugares que estaban en su lista soñada.

“Me llevé a mis amigos, nos portamos bien, nos portamos mal, nos despedimos por todo lo alto con lágrimas porque nos despedimos juntos de todo lo pasado”.

En su publicación de Instagram, Karol G también sostuvo que se despedía de una época que no olvidará y que dejaba atrás “tanto dolor, tanta inmadurez, personas que adoré pero que simplemente no me hacían bien”.

Muchos se preguntan si con este mensaje se refería a que cierra su ciclo con su expareja Anuel AA y se dedica a su felicidad.

Las vacaciones de Karol G para despedir su pelo azul

Karol G documentó un poco de lo que fueron sus vacaciones en varios lugares del mundo a los que ella denominó “su lista soñada”.

Entre las paradas que realizó estuvieron Santorini, en Grecia, Dubái en Emiratos Árabes Unidos y Kenia en África. La cantante estuvo también en Tomorrowland como invitada del Dj Tiesto.

Las actividades que Karol G realizó con sus amigos fueron buceo, navegar en barco, fiesta junto a un dj, skydive, recorrer el desierto, montar en globo, ver leones, jirafas, elefantes.

Para finalizar, la artista compartió una foto como la última con su pelo azul diciendo: “esta fue una de mis últimas fotos con el pelo azul”.

Añadió, “quiero agradecer a todos los que amaron esta era, a todos ustedes que se la vivieron conmigo y a todo lo que crecí y aprendí con ella”.

Finalizó diciendo que está lista para todo lo que viene “y no, ya no tengo el pelo azul pero sé que se vamos a amar juntos todo lo que viene!!! Los amo puesss...”.

