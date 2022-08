Desde el pasado mes de junio, la colombiana se separó del español y su vida ha estado en el ojo público.

Puedes leer: Daniela Ospina y Gabriel Coronel se casan: Así nació su historia de amor

Los rumores indicaban que la separación entre Shakira y Piqué se debía a una infidelidad por parte del deportista.

La mujer con la que Gerard Piqué estaba siendo relacionado era más joven que Shakira, de 23 años, rubia y trabaja en una de sus empresas.

Ante la confirmación de la ruptura de la pareja, los medios no han perdido un solo detalle de los movimientos de ellos.

Shakira y Piqué no ha podido llegar a un acuerdo sobre la custodia de sus dos hijos, Milan y Sasha.

Y ahora se conoció cómo la colombiana habría descubierto que el futbolista le era infiel.

Aquí todos los detalles.

Así se enteró Shakira de la relación de Piqué con Clara Chía

Ha sido en los últimos días donde Piqué ya no esconde su romance con su nueva novia, Clara Chía Martí.

Varias imágenes de ellos rondan por las redes sociales mientras estuvieron en un concierto y asistieron a una boda.

El paparazzi Jordi Martin dio a conocer que Gerard Piqué ya lleva varios meses con su nueva pareja sentimental.

Fue en el programa peruano “Amor y Fuego” donde el periodista dijo que Piqué lleva con Clara Chía cerca de un año y que la llevaba a casa de sus padres.

Te sugerimos: ¿Entorno de la novia de Piqué confirma embarazo? Esto fue lo que revelaron

“Piqué acudía a bañarse a la piscina de casa de sus padres con su novia Clara, entonces los trabajadores de Shakira, desde el jardín, veían a Pique y la novia en la piscina besándose”, sostuvo el comunicador.

Jordi Martin también dio a conocer que el futbolista le era infiel a Shakira mucho tiempo atrás y que sus problemas se tornaron difíciles en diciembre de 2021.

Esto debido a que Gerard Piqué le pidió un tiempo a la cantante colombiana poruqe se sentía agobiado y necesitaba espacio.

“Shakira no sabía absoluamente nada... Ellos en diciembre hacen un viaje a Disney World, en Orlando, y al llegar a Barcelona Piqué le dice: ‘Shakira, las cosas no están bien, yo estoy muy agobiado con las empresas, estoy pasando un bache y necesito espacio’, entonces Shakira le dice: ‘No te preocupes, yo me voy 17 días a Los Ángeles a hacer un talent show y vas a tener espacio, tranquilo’”, contó el periodista.

Al regresar a su casa del shoe, Piqué le insistió a Shakira que las cosas no estaban bien y que quería terminar definitivamente.

Según el paparazzi, la barranquillera intentó todo para salvar su relación e incluso le propuso a Piqué ir a terapia de pareja pero él se negó.

Leer también: Esta es la razón por la que Camilo le pidió perdón a una señora después de gritar